改善空污 中市二行程機車3年淘汰近6成

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市政府推動低碳運具改善空污有成，依環保局統計，過去3年從二行程機車數量減少至12萬6793輛，淘汰率58.1%；減碳量5萬892公噸，相當於25座台中都會公園的固碳量。



依環保局今天公布數據，台中市106年度總計補助汰除3萬3801輛二行程機車、新增7068輛電動二輪車；如果加上民眾自行報廢及未達補助門檻的二行程機車汰除數量，106年台中市二行程機車數量更較105年減少5萬9096輛，淘汰率六都第一。



在汰除二行程機車方面，環保局指出，統計104年到106年12月底止，台中市二行程機車數量從30萬2550輛減少到12萬6793輛，3年汰除近6成二行程機車，淘汰率達到58.1%。推估減碳量達5萬892公噸，相當於為市民種植331萬棵樹木或25座台中都會公園的固碳量。



在推廣電動機車方面，環保局指出，台中不但購車有加碼補助，也推出「4免政策」，包含免牌照稅、免燃料費、免停車費及公務機關免費充電的優惠措施，以打造友善電動車的使用環境。



至於電動車輛充電設備，市府表示，交通局持續於公有停車場設置電動車輛充電站，環保局也補助民間公司行號、公寓大廈設置電動車輛充電站，目前台中市電動汽車充電站已達299站，電動二輪車充電站也有469站。106年還在台中市18處公有停車場，劃設120格電動汽車專用停車格，持續提升低碳運具便利性。1070109