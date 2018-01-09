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寒流來 屏科大為百種野生動物禦寒

發稿時間：2018/01/09 17:13

最新更新：2018/01/09 18:30

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屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員為陸龜用保溫燈禦寒。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月9日屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員為陸龜用保溫燈禦寒。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）全台低溫籠罩，南台灣的屏東也是冷吱吱，屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員為中心內100種、約1500隻的野生動物用各種方式禦寒，動物禦寒百態，有些萌翻。

專門收容保育類野生動物的屏科大收容中心，目前收容的野生動物有100種約1500隻，上週起氣溫降低，收容中心照養員開始為動物準備過冬，將禦寒衣物、棉被送進紅毛猩猩的籠子內時，正好有一隻名為「克雷」的紅毛猩猩不到三秒鐘將衣服套上的動作，照養員即時拍下影片上傳，讓許多網友直呼「好可愛」。

中心研教組助理吳姵榛表示，中心裡的100種野生動物，需要禦寒的是熱帶地區的動物，像鳥類、陸龜及等多數都是用保溫燈保暖，照養員還為一些陸龜蓋小木屋，在屋內放保溫燈，如蘇卡達龜還會在群聚在保溫燈旁「圍爐」。

需要棉被、毛巾、衣服的動物，除了紅毛猩猩外，還有獼猴、熊、老虎及長臂猿等。照養員把棉被舖在這些動物的巢穴裡，紅毛猩猩、長臂猿及獼猴有些會將棉被、衣服或毛巾披或裹在身上，模樣常讓人笑翻。

吳姵榛表示，目前中心內收容的動物，數量最多的是陸龜約有10多種、600多隻，其次是台灣及日本獼猴等400多隻；鸚鵡等鳥類30多種，哺乳類36種，除了猿、猴、紅毛猩猩外，還有有獅虎、老虎、馬來熊、台灣黑熊等，其中除了台灣獼猴外，大多是外來種。1070109

全台低溫籠罩，屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員開始為動物準備過冬，將禦寒衣物、棉被送進紅毛猩猩的籠子。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月9日全台低溫籠罩，屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員開始為動物準備過冬，將禦寒衣物、棉被送進紅毛猩猩的籠子。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月9日
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