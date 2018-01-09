寒流來 屏科大為百種野生動物禦寒

屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員為陸龜用保溫燈禦寒。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）全台低溫籠罩，南台灣的屏東也是冷吱吱，屏東科技大學保育類野生動物收容中心照養員為中心內100種、約1500隻的野生動物用各種方式禦寒，動物禦寒百態，有些萌翻。



專門收容保育類野生動物的屏科大收容中心，目前收容的野生動物有100種約1500隻，上週起氣溫降低，收容中心照養員開始為動物準備過冬，將禦寒衣物、棉被送進紅毛猩猩的籠子內時，正好有一隻名為「克雷」的紅毛猩猩不到三秒鐘將衣服套上的動作，照養員即時拍下影片上傳，讓許多網友直呼「好可愛」。



中心研教組助理吳姵榛表示，中心裡的100種野生動物，需要禦寒的是熱帶地區的動物，像鳥類、陸龜及等多數都是用保溫燈保暖，照養員還為一些陸龜蓋小木屋，在屋內放保溫燈，如蘇卡達龜還會在群聚在保溫燈旁「圍爐」。



需要棉被、毛巾、衣服的動物，除了紅毛猩猩外，還有獼猴、熊、老虎及長臂猿等。照養員把棉被舖在這些動物的巢穴裡，紅毛猩猩、長臂猿及獼猴有些會將棉被、衣服或毛巾披或裹在身上，模樣常讓人笑翻。



吳姵榛表示，目前中心內收容的動物，數量最多的是陸龜約有10多種、600多隻，其次是台灣及日本獼猴等400多隻；鸚鵡等鳥類30多種，哺乳類36種，除了猿、猴、紅毛猩猩外，還有有獅虎、老虎、馬來熊、台灣黑熊等，其中除了台灣獼猴外，大多是外來種。1070109



