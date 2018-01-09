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解濁水溪揚塵 吳澤成：再困難也要努力

發稿時間：2018/01/09 17:16

最新更新：2018/01/09 22:04

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影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）濁水溪揚塵造成沿岸居民吃飯拌沙之苦，行政院政務委員吳澤成今天踏勘溪畔的雲林彰化，聽民瘼尋解方，他說，儘量水覆蓋、綠覆蓋以降低揚塵，改善生活品質，再困難也要努力。

吳澤成下午到濁水溪畔踏勘，經濟部水利署長賴健信、第四河川局長白烈（火童）、雲林縣副縣長丁彥哲、麥寮鄉長許忠富、雲林及彰化縣政府水利、環保等單位官員、各級民意代表、地方鄉親等各界同行。

中央管河川的濁水溪，風沙揚塵嚴重影響兩岸雲林、彰化地區居民的生活，秋冬季節東北季風吹起，吃飯拌沙的生活是家常便飯，風吹沙漫天的景象是司空見慣，去年因為情況更甚往年，居民叫苦，頻頻陳情。

吳澤成聽取水利署、主管的第四河川局簡報，並聽地方意見，他指出，行政院長賴清德非常重視濁水溪的百年風沙問題，揚塵造成空汙嚴重，希望此行瞭解問題所在並尋求因應辦法。

吳澤成說，初步看法，儘量採取水覆蓋、綠覆蓋等作為以降低揚塵，這些需要長期性努力，中央、地方政府與農民都要一起努力。

他舉例，高灘地由農民承租種植農作，考量輔導種植草類以增加植被，加強固沙，不要只是種植經濟作物，卻不顧沙塵產生的問題。

吳澤成表示，濁水溪風沙年年發生，即使綠化變動也很大，未來要克服，雖然很困難，但是從中央、地方政府、鄉公所、農民，都要一起面對困難，務必改善人民的生活品質，再困難也要努力。1070109

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