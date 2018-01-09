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激勵在地升學 苗縣克服財困發獎學金

發稿時間：2018/01/09 17:58

最新更新：2018/01/09 17:58

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣政府「鮭魚回流計畫」祭出高額獎學金，激勵優秀國中畢業生在地升學，這項政策已推動10年，未因縣府財政困難而中斷，106學年度共有47人獲獎，今天由縣長徐耀昌頒獎。

苗栗縣政府自96學年度起推動「鮭魚回流激勵方案」，祭出高額獎學金，獎勵優秀國中畢業生留在縣內升學，希望藉此落實12年國教就近入學，推動高中高職社區化、降低教育成本、減輕家長負擔及提升學習效能。

苗栗縣政府教育處長徐永鴻指出，激勵方案分為兩類，凡縣內國中應屆畢業9年級學生，在教育會考表現優異或是運動成績優異，留在縣內就讀公私立高中職者，均可提出申請，其中運動績優獎學金新台幣8萬元，會考績優依成績分別發給3萬6000元或8萬元獎學金。

教育處今天在縣府舉行頒獎典禮，共有9校47人獲獎，人數創下歷年新高，其中會考績優獲獎學生，以私立建台中學的16人居冠，運動績優學生則有6人來自縣內田徑搖籃縣立苑裡高中。

徐耀昌頒獎致詞表示，國中畢業生在地升學，可省去到外縣市通勤住宿的不便，並能在親情呵護下安心學習，歷年來鮭魚回流學生參加大學多元入學考試成績也相當亮眼，希望透過激勵方案留住優秀學子，提升苗栗讀書風氣及整體教育水平。

建台中學校長蔡文堂指出，少子化問題嚴重，感謝縣府對縣內高中職「不論公、私立，一視同仁」，今年校內16名學生獲獎勵金達110萬元，「這是專屬苗栗的福利」，期許同學努力向學，他日有成回饋家鄉。1070109

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