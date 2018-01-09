每年施打狂犬病疫苗 保障家中毛小孩

（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市動保處今天說，近期山區發生人畜共通的狂犬病，建議飼主每年帶寵物注射狂犬病疫苗，保障毛小孩健康，且民間團體舉辦活動，也會核發公費疫苗，並嚴格管控後續流程。



動物保護處防疫檢驗組組長許萌芳受訪表示，近年爆發山區感染狂犬病鼬獾入侵民宅咬傷民眾，尤其人口與飼養毛小孩密集的台北市區及山區，飼主更應注重家中毛小孩健康。



她說，為避免毛小孩接觸患病野生動物而罹病，動保處去年在各行政區廣發狂犬病預防注射通知單，提醒民眾每年要帶毛小孩注射狂犬病疫苗，也在文山、北投等近山區的高風險地域，主動辦理狂犬病疫苗施打巡迴活動，經統計，有1186隻飼養在山區的犬貓受惠。



至於市區飼主，許萌芳表示，鼓勵民眾至鄰近動物醫院或參加民間單位自行舉辦寵物健檢、動物疫苗注射等活動完成施打疫苗，且民間團體舉辦活動，經審核內容符合公益理念，並聘有合格執業獸醫師，有提升施打狂犬病疫苗目的，會視活動規模核發公費疫苗，並要求活動後的2週內歸還未使用的疫苗及資料。



她說，今年仍會辦理針對山區犬貓動物施打狂犬病疫苗的活動，場次將公布動保處官網，並呼籲，依動物傳染病防治條例規定，飼主每年要為犬貓注射狂犬病疫苗，才能提升毛小孩免疫力。1070109