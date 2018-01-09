老榮民屋漏水 陸軍聯保廠風雨中修護

澎湖94歲老榮民王調的住家屋齡老舊，年久失修，最近低溫寒流接連來襲，外加下雨，導致屋內天花板塌陷滴水，陸軍第一支援指揮部澎湖聯合保修廠官兵9日協助整修，讓老榮民可以安心的過年。中央社 107年1月9日

（中央社澎湖縣9日電）寒流來襲，家住馬公市郊的94歲老榮民王調的住家老舊漏水，陸軍第一支援指揮部澎湖聯合保修廠官兵協助整修，讓老榮民可以安心的過個好年。



老榮民住家屋齡老舊，年久失修，最近低溫寒流接連來襲，外加下雨，導致屋內天花板塌陷滴水。澎湖榮民服務處訪視時發現，協請鄰近的聯保廠士官長陳煇元等多位官兵幫忙修護，同時整理住家環境，讓老榮民相當高興，不用再天天接水了，可以安心的過年。



澎湖榮民服務處對於聯保廠及時指派官兵協助修護，讓老榮民有一處安全的住家，今天由副處長鄭源敏代表處長前往致贈感謝狀，由廠長馮微光代表接受。



同為澎湖子弟的陳煇元表示，在軍旅生涯服務多年，有機會為老榮民來服務，算是舉手之勞，尤其是對老榮民前輩，更是與有榮焉。1070109



