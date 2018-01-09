藍軍新北初選 周錫瑋：尊重黨中央決定

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北9日電）前台北縣長周錫瑋今天晚上說，中國國民黨有意參選下屆新北市長者，一定要在初選經過嚴格檢驗。他會尊重黨中央決定，不會破壞團結脫黨參選。



中國國民黨主席吳敦義今晚赴新北市三重，致贈聘書給29區黨部主委與義務職的黨籍顧問幹部，新北市長朱立倫、副市長侯友宜、周錫瑋都出席。周錫瑋到場時還與朱立倫拍肩致意，與侯友宜握手問候。



吳敦義受訪表示，新北市是全國最大直轄市，必然要鞏固下屆市長選舉。其他縣市也在尋找適當人選，全民調是共識，有意參選者若覺得需要辦說明會，黨中央一定尊重不會拒絕。



國民黨新北市黨部主委李乾龍受訪表示，已與有意參選者取得共識，將在農曆年開春後啟動初選機制，過程約1個月，公告時間3天、登記2天，接下來協調民意調查時間與政見發表時間。



周錫瑋上台致詞表示，2018年輸了就沒有2020年的大選，新北選舉要贏民進黨，人選需接受全民檢驗品格、能力、專業、經驗、政策及過去經歷。他會接受黨中央的決定、不會脫黨競選；不過，他也提及全民調在這屆美國總統最後選舉結果與預期大不相同的例子，建議黨要深思舉辦民調的內容。



侯友宜則受訪表示，市政要做好，包括市政團隊與黨部、民代，上下一條心讓人民有感。台灣不需要分藍綠，讓人民有感才是需要的。



朱立倫受訪說，新北市各區黨部主委就職，是在國民黨最困難之際，要靠大家努力，把組織更健全化，等過一段時間透過民意可以真實反應心聲。對於周錫瑋提到尊重黨中央的決定，他佩服周的雅量，希望大家一起努力。1070109