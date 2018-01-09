北市觀傳局長簡余晏請辭 柯文哲慰留中

台北市觀光傳播局局長簡余晏（圖）9日說，已向市長柯文哲口頭請辭，是因這3年每個月都在辦活動，自己不捨同仁很辛苦，希望暫時休息。中央社記者劉建邦攝 107年1月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲今天說，觀傳局長簡余晏以「太累」為由向他口頭請辭，他慰留未果，已請副市長陳景峻持續慰留。他強調，台北燈節即將舉辦，「這就是不能跑人的理由」。



簡余晏若確定請辭，將是柯文哲上任3年以來，第23位去職的首長。



柯文哲今天下午出席台北市青少年反毒正義聯盟記者會，會後受訪時表示，觀傳局舉辦一系列活動，包括跨年晚會、台北燈節、杜鵑花節、開齋節、河岸音樂季等，是全台北市政府加班時數最多的單位，簡余晏以「太累」為由向他請辭，他回答說，「太累，那就先放假一個月再來吧」尚未准辭，並請陳景峻持續慰留。



至於簡余晏是否接受慰留，柯文哲連說2次「我不曉得」；不過，研考會內部員工滿意度調查顯示，簡余晏已連續3年吊車尾，加上外傳簡與市長室主任蔡壁如理念不合，外界質疑皆為離職導火線。



柯文哲僅說，觀傳局太血汗，「太辛苦的單位，常常長官滿意度就會差一點。」他也說，團體裡面有不同聲音很正常，「我不會主張一言堂。」強調多元開放是其市府團隊政治價值，簡與蔡不是不合，而是「用力討論」。



觀傳局副局長陳譽馨今天受訪則表示，看到新聞才知道簡余晏要請辭，相當震驚，她說，前幾天還與簡討論未來4年相關規劃，看不出任何異樣，今天上午都在開會，仍未與簡碰面；多名科員也表示詫異。記者致電給簡則未接。



一名不具名科員表示，簡余晏對活動相當要求，任內辦了多項大型活動，包括台北燈節、跨年晚會、河岸音樂季等，「舉辦前多數同仁被操得非常慘，對她怨聲載道。」不過，活動結束後則充滿感謝。



也有一名科員表示，簡余晏與蔡壁如理念不合已久，尤其簡當過民意代表，常會向上反映地方心聲，反而被高層解讀為不合作。1070109





簡余晏

生日：1967年2月5日

學歷：

政大新聞碩士、政大新聞系

經歷：

台北市政府觀傳局局長

第10、11屆台北巿中山大同區市議員

報社記者、電台主持人





