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短時間內二度修改勞基法 蔡英文表達歉意

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驚險瞬間 苗62線巨石滾落眼前

發稿時間：2018/01/10 10:34

最新更新：2018/01/10 11:45

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苗栗縣泰安鄉一對傅姓夫妻開車返家，行經苗62線道路，一顆巨石在眼前滾落，所幸已提前踩煞車放慢速度，否則後果不堪設想。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日苗栗縣泰安鄉一對傅姓夫妻開車返家，行經苗62線道路，一顆巨石在眼前滾落，所幸已提前踩煞車放慢速度，否則後果不堪設想。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）連續4天降雨，山區土石鬆軟，苗栗縣泰安鄉一對傅姓夫妻開車返家，行經苗62線道路，一顆巨石就在眼前滾落，所幸先前已放慢速度，否則後果不堪設想。

傅姓男子今天指出，9日傍晚開車載著妻子返回泰安鄉老家途中，行經苗62線道路沿途都有零星小落石，不料一顆約半台自小客車大小的巨石突然掉落在眼前，距離車輛不到50公尺，簡直嚇壞了。

苗62線是通往泰安溫泉區的主要道路，傅男表示，每逢大雨過後，經常出現落石，住在附近居民雖已見怪不怪，但親眼目睹落石撞擊路面碎裂的驚險畫面，還是頭一遭，事後將畫面po上臉書，多名網友留言「太恐怖了」、「平安就好」。

傅男心有餘悸指出，所幸巨石掉落之前，為了閃避沿途零星碎石，已提前踩煞車放慢速度，否則若依正常速度經過，可能直接「接到那個大石頭」。

泰安鄉公所上午已派員前往擺設警告號誌，下午將進一步委請工程單位清除路面落石，目前開放單線雙向通車，呼籲民眾開車行經該路段，注意路況、小心慢行，未來將向縣府提報爭取興建明隧道計畫，徹底解決問題。1070110

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