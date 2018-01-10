都市針灸打通美化 新北環境再造新風貌

（中央社記者王鴻國新北10日電）中醫針灸打通「任督二脈」原理，也可用在都市環境再造。新北市城鄉局運用「都市針灸法」，選擇多處重要公共空間，從小角落、人行道等處，打通後再強化美化，展現都市新風貌。



新北市城鄉發展局科長張記恩今天說，「都市針灸」是用一般人易懂的方式進行城鄉風貌改造，比擬中醫針灸對城市不通暢處來做「點」的改善，小地方打通了，就可能打通區域「任督二脈」，讓空間更加流暢。



張記恩表示，新北市推動城鄉風貌改造，發現在推動許多大型開發重劃案，仍有許多遲滯的角落；新北市城鄉局選擇多處重要公共空間，以「都市針灸」方式，進行公共環境再造，促進都市再生與更新。



要「針灸」的地方可能是區域的小角落，但也可能是人行道、公共建築、古蹟或建築立面。



他說，目前城鄉發展局先選擇了淡水機六用地、板橋府中456廣場、台藝大、永和前國防部帳務中心、淡水文化國小、新店博愛街及新店國小北側舊眷舍等地逐漸改造中。



張記恩指出，如淡水機六用地是淡水藝術工坊及得忌利士洋行間的土地，經打通及綠美化、增加照明後，已成小白宮到淡水河的一處優美步道；板橋過南興街後拆除台灣藝術大學的圍牆並綠美化，就是視野更開闊的人行道。



張記恩表示，永和前國防部帳務中心曾是封閉荒廢的軍營，在地狹人稠的永和占地達1公頃多，在城鄉局爭取代管後，打掉了圍牆，整理建物環境及綠美化後，如今已成為年輕人舉辦活動及社區聯誼的好去處。



他強調，「都市針灸」雖從小處著手，卻有助打通生活環境及人際關係的「結」，未來將持續推動，以疏通社區往來空間並減低人與人間的疏離感。1070110