陳健順巡山保育 守護壽山讓路山羌

壽山保育巡查員陳健順的工作是爬山、巡山守護壽山生態和環境，他說，「獸襲」是巡山最大的風險，面對山羌還要迴避讓路。中央社記者王淑芬攝 107年1月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）看似夢幻的職缺，巡山還能健身、羨煞不少人；不過壽山保育巡查員陳健順說，當巡山保育成為工作，要面對可能的獸襲，一路上要提高警覺，如果碰到膽怯的山羌還要迴避讓路。



陳健順自機械相關工作退休後，擔任保育巡查員4年多，這份可以擁抱山林大自然的巡查工作，他格外珍惜。



一趟巡山路徑通常要4個小時，徒步登山約8到10公里，陳健順有的時候要攀越岩石、有的時候要縱躍跳過壕溝，一個不小心常會被樹根絆倒或是踢到大石踉蹌跌跤。



數年巡山工作，陳健順已累積了豐富的經驗，走到那個路徑口要轉彎、那個石階要跨越，他對巡山責任區非常的熟悉，笑說即使摸黑也不致於迷路。



陳健順年輕時就喜歡爬壽山，假日一早，上山到天黑才下山，壽山就是他鍛練體力和耐力的路徑；退休後因緣成為保育巡查員，不僅讓他更貼近壽山也承擔起守護保育山林的責任，爬山成了他的工作。



巡山通常要從南壽山走到北壽山，陳健順揹著裝有醫藥急救的背包、手電筒和狗鏈，沿路上巡查有無遭破壞或砍伐的樹木，抑或是被任意搭設的棚架休憩區等，也要制止、採證遊客攻擊或逗弄野生動物的行為，做為裁罰的依據。



他說山上有不少「愛媽」，常常攜帶食物或是大串香蕉上山餵食野狗、獼猴，讓巡查員疲於查緝，今年起巡查員要採證裁罰，不再勸導輕縱觸法的遊客了。



巡山成為一份工作，對於本來就喜歡爬山的陳健順而言，的確讓人羨慕，不過他說也有驚險的時候，有次獨自巡山，冷不防的誤踩蛇窩、還有次被吊掛在樹梢的獼猴突襲，將他撞倒在地，也曾遭成群野狗包圍等，他餘悸猶存，不得不記取教訓提高警覺，「獸襲」成了他巡山最大的風險。



另一個艱鉅的任務是千萬不能驚嚇到山羌，因為生性膽怯的山羌只要看到人或是有追趕的野狗，都可能驚嚇到暴斃而死。他說幾次瞥見山羌，通常要快速走避或藏匿，以防山羌驚嚇昏厥。他說幾次迂迴讓行山羌，也讓他欣賞到母羌帶小羌悠遊山林，親子相依之情。



爬山、巡山到保育，聊起壽山，健順說有說不完的故事。1070110