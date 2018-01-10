幸運狗帶著走 鶯歌陶瓷灌模體驗夯

（中央社記者黃旭昇新北10日電）狗年旺旺好運到，鶯歌陶瓷博物館推出小狗注漿灌模體驗包，手掌大小的陶瓷小狗相當療癒，燒製後加上強力磁鐵可變成看門狗。黃金博物館則推出礦山瓦煎餅禮盒，具有收藏價值。



新北市各博物館除發揮創意吸引人潮參訪，也開發各種文創商品與伴手禮，讓禮物有更多不同的想像。



鶯歌陶博館館長吳秀慈表示，近日推出全新設計、可在家輕鬆體驗的注漿DIY包，適合全家大小一起動手做做看，隨時都能在家開注漿陶藝課，簡單好上手，成就感十足。



體驗包內含小狗造形石膏模1個、500毫升泥漿1罐、攪拌棒及海綿等工具，並附操作說明書，民眾只需依圖說順序製作，每罐泥漿約可完成8隻陶瓷狗。



吳秀慈說，除小狗注漿灌模體驗包，馬賽克磁磚體驗包可依需求設計筆筒、相框、壁飾掛勾、留言板等實用品；磚造屋體驗包可利用小磚塊蓋小房子的過程，學習台灣早期蓋房子的簡單原理；陶瓷素坯DIY包則適合喜歡彩繪的人，燒製過的坯體只要使用壓克力顏料、油性蠟筆、色鉛筆及彩虹筆上色，就可完成陶瓷作品。



吳秀慈表示，現代父母工作忙碌，若無法時常帶孩子到博物館上陶藝課程，不妨選擇各種體驗包，不受時間、地點限制，在家中隨時都可開課，把陶藝教室帶回家。



另外，黃金博物館則推出「典藏礦山─黃金博物館瓦煎餅禮盒」，將館藏知名藝術家蔣瑞坑、陳博文、洪志勝的作品，化為磚瓦、金瓜石神社、礦車、日式建築等礦山意象裝入餅乾禮盒。



黃金博物館長王錦華表示，3幅作品分別是蔣瑞坑「礦友群像」、洪志勝「水湳洞．茶壺山冬霧」，及陳博文「陳博文畫作編號132金瓜石祈堂路」，分別代表礦山的人文、聚落的景色與礦山的風景。



王錦華說，知名的礦工畫家蔣瑞坑，以畫筆記錄礦工們工作的情形，粗曠的筆觸與豐富的色彩，生動地表現礦工在地底辛勤工作的狀態及生命力。



禮盒以3個圓形馬口鐵盒為1組，除鐵盒的上蓋印刷藝術家的作品外，鐵盒內的瓦煎餅烙印博物館LOGO、金瓜石神社、礦車及日式建築等礦山意象，將礦山的美封存於精美的馬口鐵盒中。1070110