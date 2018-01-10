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關鍵字： 寒流勞基法金球獎簡余晏

短時間內二度修改勞基法 蔡英文表達歉意

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寒流發威水氣足 福壽山農場降雪

發稿時間：2018/01/10 13:04

最新更新：2018/01/10 13:18

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寒流發威加上水氣充足，福壽山農場10日凌晨降雪，天池地區被白雪覆蓋，成了銀白色世界。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月10日寒流發威加上水氣充足，福壽山農場10日凌晨降雪，天池地區被白雪覆蓋，成了銀白色世界。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）入冬首波寒流發威，配合水氣充沛，福壽山農場今天凌晨4時降雪，天池、露營區、茶園等地區成了銀白色世界，路面積雪約5至10公分。桃園拉拉山溫度低，但因水氣不足，未降雪。

合歡山、玉山及太平山陸續降雪，寒流持續發威並配合水氣，位於合歡山與雪山群峰間的福壽山農場，海拔高2100公尺至2614公尺間，今天凌晨也降下白雪。

台中市福壽山農場工作人員表示，凌晨4時開始降雪，降雪時間約30分鐘，海拔2614公尺天池地區、海拔2574公尺的露營區、茶園都有積雪，雪花夾雜部分冰霰，積雪約5至10公分。

露營區工作人員表示，今天上午7時一打門準備上班時，發現外面已有積雪，銀白色的世界映入眼簾，十分驚喜，因福壽山農場海拔較高，每年寒流來時，遇上水氣充足，都會降雪，不過雪景雖美，但真的很冷。

農場員工表示，天池地區目前氣溫零下3度，如果今天寒流持續發威，加上水氣充足，今天晚上可望再度降雪。雖然積雪厚度不深，但他們仍呼籲用路人小心慢行，以免發生意外。1070110

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