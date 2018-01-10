台北e大推貓犬學校 主題課程訓犬心法

台北市動保處10日開記者會宣布推出貓犬學校網路課程，邀請知名訓犬師擔任講師錄製影片並現身說法，民眾只要至「台北e大」網站就可免費觀看課程。圖為擔任講師的訓犬師。中央社記者劉建邦攝 107年1月10日

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市動保處今天說，為讓飼主更了解毛小孩，推出貓犬學校主題課程，邀請知名訓犬師錄製影片，只要至「台北e大」網站就可免費觀看，包含安排戶外活動、行為糾正等5門課程。



台北市政府動物保護處和公務人員訓練處召開「貓犬學校e化課程」記者會，動保處長嚴一峰表示，經統計，北市每4至5個家庭就有1家養寵物，飼主和毛小孩相處成學問，許多民眾把寵物當小孩教導，應該學習正確方式。



他說，動保處和公訓處合作在「台北e大」網站設貓犬學校e化課程，並邀請知名訓犬師像是王昱智（熊爸）、許朝訓（Polo拔）擔任講師並錄製影片，課程包含狗的身心健康教養法、安排戶外活動等5門課程。



公訓處綜合企劃組組長湯皓宇表示，「台北e大」是市府成立數位學習網站，民眾可免費觀看，內有人文類、資訊類、管理類共6大類課程，成為會員可累計學習時數，貓犬學校網路課程皆已上線。



動保處邀請訓犬師王昱智（熊爸）現身說法，他建議，飼主應該提升毛小孩信任感，寵物內心也會有累積壓力，像柴犬、邊境牧羊犬因活動力強，飼主會希望學習如何把狗帶到戶外活動，網站內就有相關課程，希望對民眾有幫助。



動保處今年3月將開設「寵物行為訓練課程」，每班僅收10人，採網路預約報名，開課資訊可至官網查詢。1070110