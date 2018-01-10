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短時間內二度修改勞基法 蔡英文表達歉意

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花蓮縣議員遭解職 遞補待中央解釋

發稿時間：2018/01/10 13:40

最新更新：2018/01/10 13:40

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮縣議員楊德金職權遭解除。花蓮縣選委會說，所遺任期到今年底，依法由「落選頭」立委高潞．以用遞補，若高潞拒絕，則由下一順位孫永昌遞補，但須中央解釋和進一步確認。

楊德金在花蓮縣平地原住民第六選區參選，此選區應選兩席、共4人參選，結果由楊德金以第一高票當選、第二為萬榮財，高潞．以用．巴魕剌排落選第一位，孫永昌殿後。

高潞．以用目前擔任時代力量不分區立委，因此成為地方議員解職由現任立委為法定遞補順位第一人，創下地方自治史首例。

花蓮縣選委會總幹事曾浩峰今天受訪表示，由於楊德金所遺任期只到今年12月25日，任期已過半無須補選。遞補作業由中選會作業。

中選會副主委兼發言人陳朝建受訪表示，依選罷法規定，可否跳過原先的落選頭，改由次順位的落選者遞補縣議員，其涉及法令闕漏或有相關疑義時，需要選罷法主管機關內政部的函釋，也需要由選務主管機關中選會經由適法程序，如委員會議的討論及決定，做進一步確認。

國民黨籍花蓮縣議員楊德金以聘用女兒擔任助理名義詐領助理費，最高法院近日駁回上訴，依貪污治罪條例將楊判刑八年半定讞，褫奪公權五年，沒收不法所得391萬餘元；遺缺本應由落選頭、現任不分區立委高潞．以用．巴魕剌遞補。1070110

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