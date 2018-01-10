花蓮議員遞補個案 內政部會商中選會研議

（中央社記者劉麗榮、蔡佳伶台北10日電）花蓮縣議員楊德金涉犯貪污罪遭判刑定讞，職權遭解除；內政部民政司長林清淇今天表示，沒發生過遞補第一順位放棄案例，會盡快會商中央選舉委員會作出解釋。



楊德金職權遭解除，依法應由選舉時的「落選頭」、時代力量籍立法委員高潞．以用．巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）遞補。



高潞．以用．巴魕剌受訪表示，很感恩鄉親投給她的每張選票，希望先看內政部解釋，再思考是否遞補。



林清淇受訪說，以往除非落選頭遭褫奪公權或死亡，直接由第二順位遞補，這沒爭議。如果是落選頭表達意見放棄，過去沒這樣的案例。



內政部官員說，這案例較特殊，如果可表達意見是否遞補，是否會有道德問題或私相授受之嫌？議員任期只到今年底，立委任期到西元2020年，一般來說，也不太可能選擇去當議員。



林清淇表示，內政部正在研議，將會商中選會，盡快做出解釋，但做出的解釋不能形成不良示範或產生鑽法律漏洞等疑慮。



中選會副主任委員兼發言人陳朝建受訪表示，依公職人員選舉罷免法規定，可否跳過原先的落選頭，改由次順位的落選者遞補，涉及法令闕漏或有相關疑義時，需內政部函釋，也需由選務主管機關中選會經適法程序，如委員會議討論及決定進一步確認。



陳朝建說，中選會今天會行文內政部，請內政部表達意見。



選罷法規定，地方民意代表當選人有褫奪公權尚未復權情形時，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選規定。1070110