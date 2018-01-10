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小爪水獺寶寶泳技有成 13日見客

發稿時間：2018/01/10 13:56

最新更新：2018/01/10 16:02

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台北市動物園得小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，經過練習泳技進步神速，13日將與爸媽一同「見客」。圖為落單的小爪水獺寶寶，用力地呼叫家人。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月10日台北市動物園得小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，經過練習泳技進步神速，13日將與爸媽一同「見客」。圖為落單的小爪水獺寶寶，用力地呼叫家人。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市動物園的小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，經過反覆練習，游泳技巧漸趨成熟，動物園今天表示，13日起將與爸爸Hugo、媽媽Nina見客，與民眾相見歡。

Hugo、Nina夫妻恩愛，陸續生下10隻寶寶，第一胎是五胞胎，第二胎是雙胞胎，最小的三胞胎才3個月大，在爸爸、媽媽、哥哥、姊姊陪練下，泳技進步神速，13日將與爸媽、第二胎哥哥姊姊共同「見客」，讓民眾一窺萌樣。

台北市立動物園發言人曹先紹說，三胞胎寶寶剛到戶外活動場時，傻傻地跟著爸媽腳步，毫不猶豫地跳進泳池內，才發現不是平常熟悉的水池，想回到岸上卻因為太過緊張而宣告失敗，在爸媽幫忙下，才一一被「拔」出水面。

有趣的是，三胞胎寶寶剛到戶外活動場時，化身3隻小小跟屁蟲，跟著爸媽滿場跑，又忙碌、又吵雜，模樣十分可愛。

由於小爪水獺寶寶還不會抓魚，爸媽、哥姊們不斷來回，在水中抓到魚後「進貢」給小爪水獺寶寶們，有些不想弄濕身體的小爪水獺，也會尋找落葉、姑婆芋等材料回家「鋪床」，為小爪水獺寶寶盡心力。1070110

影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道
台北市動物園的小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，經過反覆練習，游泳技巧漸趨成熟，13日起將與爸爸Hugo、媽媽Nina見客。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月10日台北市動物園的小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，經過反覆練習，游泳技巧漸趨成熟，13日起將與爸爸Hugo、媽媽Nina見客。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月10日
台北市動物園得小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，在爸爸、媽媽、哥哥、姊姊陪練下，泳技進步神速，13日將與爸媽一同「見客」。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月10日台北市動物園得小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，在爸爸、媽媽、哥哥、姊姊陪練下，泳技進步神速，13日將與爸媽一同「見客」。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月10日
台北市動物園的小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，13日起將與爸爸Hugo、媽媽Nina見客，讓民眾一窺萌樣。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月10日台北市動物園的小爪水獺三胞胎寶寶已3個月大，13日起將與爸爸Hugo、媽媽Nina見客，讓民眾一窺萌樣。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月10日
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