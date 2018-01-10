鋼琴家音樂醫院快閃演出 病童樂開懷

義大利鋼琴新星茱莉婭．馬佐尼（前左），10日受邀到桃園敏盛醫院快閃演出，演出前她先到兒童病房帶著病童一起彈鋼琴。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）被喻為「米蘭之星」的義大利鋼琴家茱莉婭，今天受邀到桃園敏盛醫院快閃演出，演出前她先往兒童病房帶著病童一起彈鋼琴，而她細心準備的糖果與禮物，更讓住院小朋友樂開懷。



義大利鋼琴新星茱莉婭•馬佐尼（Giulia Mazzoni）今天透過翻譯表示，音樂對於小朋友的情緒有神奇的影響力，平時她就常常到兒童病房表演，這一次到桃園開演奏會，她也利用演出前的時間，帶著心愛的粉紅色小鋼琴到醫院兒童病房演奏，陪伴小朋友一起彈鋼琴，紓解他們生病的情緒。



財團法人怡仁愛心基金會執行長楊怡珊表示，敏盛醫院在與茱莉婭團隊接洽醫院快閃音樂會時，意外發現她彈奏粉紅色小鋼琴的照片，詢問之下才知道她也常常參加公益活動，因此邀請她在快閃音樂會前，前往兒童病房與小朋友同樂，得到茱莉婭欣然同意，為兒童病房的小朋友帶來許多驚喜。



病童家屬陳媽媽表示，小朋友住院已經3天了，天天都吵著覺得無聊，家人只好陪他玩遊戲、看卡通，比工作上班還要累，但聽到茱莉婭要來演奏鋼琴，一早就吵著要去聽演奏，茱莉婭還熱心的牽著小朋友的手彈鋼琴，讓因為病痛住院的兒子展露了難得的笑顏，希望院方多舉辦類似的活動，撫慰病童的心理。1070110



