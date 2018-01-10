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澎湖航運業簽互助意向書 提升航行安全

發稿時間：2018/01/10 14:53

最新更新：2018/01/10 15:28

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澎湖滿天星、嘉和、凱旋、海有、金東洋、海上明珠等6航運公司，10日共同簽訂澎湖－布袋航線載客船舶互助意向書，提升航行與乘客安全。中央社 107年1月10日澎湖滿天星、嘉和、凱旋、海有、金東洋、海上明珠等6航運公司，10日共同簽訂澎湖－布袋航線載客船舶互助意向書，提升航行與乘客安全。中央社 107年1月10日

（中央社澎湖縣10日電）澎湖－布袋航線6家交通客輪航運者今天共同簽聯合互助意向書，未來在海上可相互支援海事災害等救援互助，以提升航行與乘客安全。

澎湖－布袋航線載客船舶互助意向書，有澎湖滿天星、嘉和、凱旋、海有、金東洋、海上明珠等6航運公司，今天在行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑、航港局副局長陳賓權與澎湖縣長陳光復等人見證下，共同簽訂聯合互助意向書，提供更多的航行安全保障。

黃義佑表示，國人休閒旅遊興盛，馬公與高雄、馬公與布袋，去年又延伸至龍門布袋航線的藍色公路，去年載運量約50萬人，其中龍門布袋航線時程短，去年增加了2萬8000多人，各航運業者今年在觀光季開始，每天至少有一班龍門布袋航線，未來除了載旅客欣賞美麗的海島風情外，更應做好客輪的航運安全。

陳光復表示，澎湖島嶼的海域遼闊，面積高達8000多平方公里，海上交通是重要的依賴，3年來旅遊人口由95萬成長到去年的115萬餘人，在各航運業者簽訂互助意向書後，未來在龍門與布袋的部分班次航程可縮短與提高舒適度。

陳賓權表示，澎湖全力發展觀光，澎湖航線的載運量持續成長，因此未來在船舶安全的把關更為重要，今天看到澎湖地區的航運業者聯合簽互助意向書，遊客在享受美好風景之外，在安全上多了一層保障。

澎湖－布袋航線載客船舶互助意向書，未來的互助事項包括有支援海事災害救援、協助遇難船舶及遇險人員救援和防止遇難船舶污染擴散，與協助應變處理等事宜。

澎湖縣龍門港至嘉義縣布袋港海上交通客運航線，目前有6家航運公司所屬的滿天星1、2號、今一之星、凱旋3、6號、太極之星、百麗輪與金星輪等8艘航行，每年3至9月是海上交通的高峰期。1070110

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