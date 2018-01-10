募款不易 中市寒士尾牙宴僅近4成

由創世、華山及人安基金會舉辦的「寒士吃飽30」尾牙宴，台中市預計席開170桌，只籌措到近4成經費，10日有獅子會認捐13桌盼能拋磚引玉。中央社記者郝雪卿攝 107年1月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）由創世、華山及人安基金會舉辦的「寒士吃飽30」尾牙宴，台中市預計席開170桌，僅剩不到一個月的時間，卻只籌措到近4成經費，今天有獅子會認捐13桌，盼能拋磚引玉。



「寒士吃飽30」尾牙宴邁入第28年，每年在歲末年終之際，帶給弱勢朋友一餐溫飽、一個應急的新台幣500元紅包，今年台中市的尾牙宴預計於2月4日在演武場後方停車場舉行，席開170桌，宴請獨居長輩、寒士、街友及待拉單媽，享受一頓團圓暖食。



創世基金會台中分院院長陳韋龍表示，寒士吃飽尾牙宴辦理多年，今年邁入第28年，台中市預計席開170桌，比去年的160桌多出10桌，原因是去年爆桌，有不少弱勢朋友擠不進去，於是決定增加桌數，但今年募款艱困，至今只募集近4成的經費，希望社會各界能夠發揮愛心，讓弱勢朋友可以過個溫馨年。



同心獅子會今天邀請國際獅子會300-C1區及17個友會，還有律品法律地政聯合事務所等單位共同認捐13桌寒士尾牙餐點及急難救助紅包，希望能拋磚引玉號召更多人來響應。而台中市大間海鮮羊肉餐廳老闆江政雄今天也率先贊助一桌年菜，宴請辛苦的植物人家屬享用養生進補愛心餐。



同心獅子會長曾健庭表示，只靠一個人的力量很微薄，團結力量大，希望靠大家一起集資，讓更多家庭可以在過年前吃頓團圓飯。



除了寒士尾牙宴募款不易外，台中市多個公益團體也面臨同樣困境，例如甘霖基金會預計1月20日要舉辦25桌的弱勢圍爐活動，至今只募集到約5成經費；老五老基金會預計籌募1500份年菜於除夕分送獨居老人，目前只募集不到4成，亟待再衝刺。1070110