南投39項農產獲選台灣精品 義賣助弱勢

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣共有39項農特產精品入選今年度台灣農漁會百大精品，縣農會今天拿這些農特產精品舉辦愛心義賣，所得捐助弱勢團體。



行政院農業委員會辦理今年「台灣農漁會百大精品」遴選，南投縣農會、各鄉鎮農會共39項精品入選，縣農會今天對外發表並舉辦義賣，所得新台幣10萬元由南投縣長林明溱轉贈埔里鎮菩提長青村、阿尼色弗兒童之家附設南投家園，現場還有南投青農展出經營成果。



林明溱說，經縣農會、鄉鎮農會積極輔導，南投縣農業精品再創佳績，今年共39項產品入選百大精品，成果相當亮眼，另外，還有15名傑出青農進入農委會「第四屆百大青農獲選輔導名單」，是南投縣農業發展的驕傲，值得肯定。



南投縣農會總幹事曾明瑞表示，南投縣各級農會遵循中央推動的安全農業及生產履歷制度，以嚴謹態度結合高度加工技術及生物科技，用心製造高品質產品，連年入選台灣農漁會百大精品，這些優質農產品以精美禮盒包裝，是民眾送禮最好選擇。



曾明瑞指出，為鼓勵青年從農、活絡農業，農委會推動青年農民專案，提供2年輔導，助青農穩健經營，並擴大規模或創新加值發展，此外，縣農會及13個鄉鎮市農會都有成立在地青農組織，輔導500多名青年從事農作，15名南投青農去年獲百大青農輔導。1070110