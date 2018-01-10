熱衷東港迎王 梁竣雅錄取中山大學社會系

屏東東港高中高三學生梁竣雅（中）熱衷東港東隆宮的迎王祭典，為了讓自己能以更多元的角度看民俗文化，透過特殊選才管道錄取中山大學社會學系。（東港高中提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）屏東東港高中高三學生梁竣雅熱衷東港東隆宮的迎王祭典，本身也是迎王祭典中的轎班，為了讓自己能以更多元的角度看民俗文化，他透過特殊選才管道獲錄取中山大學社會學系。



梁竣雅說，他在校成績算是中下，有一名學長知道他對民俗文化有興趣，推薦他爭取中山大學社會學系的特殊選才，他於是大膽參與面試，面試老師問他為什麼因為東港迎王祭而想要讀社會學系，他回答「為了讓自己能從參與者的角度跳脫，以更多面向來看東港迎王祭及其他民俗文化」。



東港年輕一代對迎王祭的向心力已經一年不如一年，梁竣雅對東港迎王祭及地方民俗的熱衷，讓東港幾位文史工作者陳進成、蘇煌文極力栽培這位新生代文史生力軍，常會提供梁竣雅東港迎王及文史相關資料，2014年梁竣雅擔任東隆宮文化解說志工，梁竣雅說，這個機會讓他更完整的認識東港迎王祭。



梁竣雅表示，他從小看著在迎王祭中擔任「七角頭」轎班的舅舅穿著古代的轎班服覺得好奇，國小時母親讓他與姐姐報名東隆宮的國樂班，開始對迎王祭典產生興趣，他一直很好奇，到底是什麼力量讓全東港的人參與迎王祭，又是什麼力量讓舅舅在每一科的迎王祭請假回鄉參與祭典。



國三時，為了了解迎王祭，梁竣雅報名蘇煌文辦的研習營，對迎王祭產生相當大的興趣，知道世世代代靠海維生的東港人，一出海就不知道是不是能回家的恐懼需要靠東隆宮王爺給予心靈寄託，也因為感謝王爺庇佑，東隆宮盛大的迎王祭成為東港人不能缺席的祭典。



迎王祭的轎班是世襲，只傳內不傳外，但梁竣雅的父親是雲林人，母親才是東港人，梁竣雅很想加入轎班，但礙於傳內不傳外，只好向東隆宮溫王爺擲筊，請求讓他加入轎班，最後獲溫王爺同意，今年的迎王祭，梁竣雅將以正式轎班的身分參與迎王。



去年8月，在這一科迎王祭的王船開光點睛前，因為媒體老是將東港迎王祭，說成「王船祭」，梁竣雅寫了一篇「誰有民俗詮釋權？東港迎王正名再議」投書媒體。



梁竣雅在文中表示，「關於『迎王』和『王船祭』之間，除了錯誤訊息的浮濫外，誠然，更凸顯了『外界主導本地』的奇異現象，這不光只是如何定義一場祭典，也牽動著在地與外界的價值平衡，這究竟是屬於誰的文化？」



梁竣雅今天接受中央社記者採訪時說，他想就讀社會學系，就是想跳脫自己參與者的角度，用其他角度看東港迎王祭，這樣，他「才能了解別人為什麼這麼想，也才能想出說服外界的想法」。1070110



