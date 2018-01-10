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北市委託政大訪查社子島居民 了解需求

發稿時間：2018/01/10 17:00

最新更新：2018/01/10 17:00

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市副市長林欽榮宣布，為了解社子島居民對市府推動的區段徵收及拆遷補償意見等需求，委託政治大學針對社子島4258戶逐戶訪查，訪查結果將可納入後續各式審查會議。

台北市政府地政局土地開發總隊今天召開「全面啟動社子島家戶訪查作業」記者會，出席記者會的林欽榮說，延宕40多年的社子島開發案，北市府為了解當地住戶需求，委託政治大學統計學系統計諮詢中心進行家戶訪查，13日啟動，為期3個月。

林欽榮說，經統計，社子島人口數有1萬1160人，設籍總戶數有4258戶，委託政大訪查，意味社子島區段徵收的前置作業即將開始，希望透過家戶訪查，了解居民需求以及對北市推動區段徵收拆遷補償安置規劃意見，訪查結果對社子島後續開發頗具有意義，也會把資料納入各式審查會議。

執行計畫的政大統計系統計諮詢中心主任鄭宇庭表示，將有51名訪查員到社子島逐戶拜訪，都是政大學生，訪查時會帶著訪員證和問卷調查，希望社子島居民給予協助，訪查主要目的是要讓民眾了解市府設置補償安置辦法，也會聽取民眾意見，訪查結束後將彙整資料提供給市府參考。

土地開發總隊解釋，透過訪查可掌握社子島戶籍、人數、權屬、經濟狀況及居民意見，後續將做為市府政策規劃或安置計畫參考，未來預計在社子島興建4500戶專案住宅，當成拆遷戶中繼住宅，並訂定先安置後拆遷、分期分區辦理、多元彈性安置等措施。

土地開發總隊的資料顯示，自民國59年起，因大台北防洪計畫把社子島劃為限制發展區，讓居民無法翻新老舊建築；北市府近年針對社子島規劃許多開發方向，並把審議案送至內政部審議，台北市長柯文哲去年12月初拜會內政部長葉俊榮，了解後續審查狀況，當地居民則不滿意市府提出徵收和補償安置計畫，市府期盼透過家戶訪查了解居民的安置需求。1070110

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