禽流感疫情升溫 嘉義籲勿任意棄置禽屍

嘉義縣9日在台82線東石路段旁中排發現遭棄置鵝隻屍體，因禽流感疫情升溫跡象，嘉義縣家畜疾病防治所立即派員勘查，追蹤源頭。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107年1月10日

（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）嘉義縣昨天在台82線東石路段旁中排發現遭棄置鵝隻屍體，因禽流感疫情升溫跡象，嘉義縣家畜疾病防治所立即派員勘查現場周邊畜牧場，並採樣送檢與消毒，且持續追查來源禽場。



嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖今天向中央社記者表示，六腳鄉一家養鴨場因鴨隻異常死亡，於去年12月27日主動通報，家畜所立即前往採樣送驗，進行預防性撲殺，共撲殺1468隻鴨，避免可能疫情擴散。



李建霖指出，昨天發現遭棄置鵝隻屍體，針對疑似禽流感疫情爆發，縣府召集家畜所與環保局等單位辦理聯合勘查，並將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗是否有禽流感病毒。



李建霖表示，派員勘查周邊5個水禽場，其中2場已出清無飼養，其餘3場目前健康狀況良好，但其中1場無照違規飼養，且場內斃死禽也無與化製場簽訂合約妥善處理，將依畜牧法最高開罰新台幣15萬元。



李建霖呼籲養禽業者，面對禽流感疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，若發現飼養禽隻有發生異狀，請儘速通報防疫機關，未主動通報疫情者，並依動物傳染病防治條例裁罰，最高可罰100萬元，被撲殺家禽也不予補償。



李建霖籲請業者勿任意棄置死禽，避免疫情擴散。如有任意丟棄死禽者，將處以罰鍰，情節重大者，將依法嚴懲，提醒業者勿以身試法。1070110