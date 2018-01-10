新北庇護禮開賣 庇護工場也可走春體驗

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市勞工局今天表示，新北庇護禮開賣，各庇護工場都推出優質年節禮盒，春節期間還有2家工場提供觀光體驗DIY，歡迎大家預約一遊，走春旅遊還能做公益。



勞工局科長盧志銘表示，全市庇護工場有25家，家數僅次於台北市，共提供498位身障者工作機會，連續推出四屆「新北庇護禮」，鼓勵積極創新開發產品。



他指出，過年前是各庇護工場的重要旺季，每年都獲各機關團體公益採購，今年也同樣推出各種庇護禮，除了用料實在講究，搭配有質感的包裝，無論味覺或視覺都讓人驚艷，希望獲企業青睞預約採購。



他表示，例如，慈泰工場就與知名設計師蕭青陽合作「Love road圓」禮盒，用簡單線條勾勒一棵棵小樹，呈現心路基金會成立30週年「愛心路」，意義非凡。



勞工局長謝政達表示，除了推出年貨禮盒，新北市春節期間還有慈惠庇護工場及愛不囉嗦手作體驗館等2家庇護工場預約提供觀光體驗的活動。



他表示，慈惠推出「來趣玩印刷」活動，提供體驗印刷的DIY活動，獲得許多親子、學校團體口碑好評；愛不囉嗦手作體驗館推出大小朋友都適合的DIY烘焙課程，體驗手作樂趣。



謝政達強調，這些DIY活動都是由庇護員工擔任示範小老師，孩子可近距離與身障者互動，是正向的生命教育，也能讓庇護員工有更多被看見、被肯定的機會。1070110