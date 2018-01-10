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企業回饋家鄉扎根美學 大湖3校展成果

發稿時間：2018/01/10 18:40

最新更新：2018/01/10 19:54

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台中知名建商董座出身苗栗，為回饋鄉土特別為苗栗多所國中小打造美學啟蒙課程，10日舉辦成果展，參與課程的大湖國中學生展示並解說分組完成的立體建築設計，開心合影。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日台中知名建商董座出身苗栗，為回饋鄉土特別為苗栗多所國中小打造美學啟蒙課程，10日舉辦成果展，參與課程的大湖國中學生展示並解說分組完成的立體建築設計，開心合影。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）出身苗栗大湖建商徐日新長期贊助偏鄉教育，去年回鄉在大湖、華興國小、大湖國中推動美學啟蒙教育，歷經一學期課程，3校今天起舉辦聯合成果展。

台中建商精銳建設董事長徐日新以興建「七期別墅豪宅」著稱，事業有成熱心投入社會公益，長期贊助偏鄉兒童教育，有感於偏鄉學童美感教育資源不足，去年起與沃沃美學合作，在南投及家鄉苗栗大湖推展「許願樹-美學啟蒙上山計畫」，為大湖國小、華興國小及大湖國中量身打造美學啟蒙課程。

現行教育體制下，美勞、美術課程時數有限，企業引進專業師資利用週三下午半天時間，教孩子們從美學元素、感官體驗到應用生活素材創作，經過一學期課程，今天起在大湖國小展開「禮物」成果展，作品包括繪畫、陶土及立體建築設計等，展現偏鄉學生豐富創造力。

徐日新妻子陳泳頤今天出席成果展指出，丈夫出身大湖貧困農家，是在逆境中成長，總不忘婆婆勉勵他做人做事態度要認真、刻苦耐勞，更要取之於社會、用之於社會，「尤其不能忘本和從小生長的家鄉」。

她說，在偏鄉投入資源提升孩子們的美學素養，比單純金錢挹注更有價值。

沃沃美學總監張馨之表示，3校90多名學生作品豐富，反映每個孩子對美感不同的詮釋，且展覽由小朋友參與策劃、解說，激發無限的想像力和創意熱情。

大湖國小教師謝項如說，有的學生初接觸課程時，顯得沒自信、有些抗拒，但幾堂課下來，玩出了興趣，彷彿天賦被開啟，反而「欲罷不能」，還會主動向老師要材料帶回家實驗創作。有名特殊生甚至利用課餘時間，以紙材做出立體坦克、飛機等作品，「美學啟蒙的能量令人驚艷」。

華興國小學生劉巧文告訴中央社記者，課程很有趣，很享受發揮創意「手作」過程，同學之間也會互相幫忙，「跟學校上的美勞課很不一樣」；大湖國中學生陳奕鈞也說，美學可應用生活中不同材料，做出豐富變化，「感覺自己變厲害了，成就感十足」。1070110

台中建商出身苗栗，為回饋鄉土特別替苗栗大湖、華興國小及大湖國中量身打造美學啟蒙課程，10日舉辦成果展，學童開心秀出輕黏土創作成果。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日台中建商出身苗栗，為回饋鄉土特別替苗栗大湖、華興國小及大湖國中量身打造美學啟蒙課程，10日舉辦成果展，學童開心秀出輕黏土創作成果。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日
苗栗出身的建商回饋鄉土，為苗栗多所中小學打造美學啟蒙課程，10日舉辦成果展。圖為苗栗大湖國中老師謝項如展示由特教生所創作的立體坦克、戰機。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日苗栗出身的建商回饋鄉土，為苗栗多所中小學打造美學啟蒙課程，10日舉辦成果展。圖為苗栗大湖國中老師謝項如展示由特教生所創作的立體坦克、戰機。中央社記者管瑞平攝　107年1月10日
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