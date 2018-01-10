/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流勞基法金球獎簡余晏
>rss

不用寄人籬下 澎湖縣審計室落成啟用

發稿時間：2018/01/10 19:28

最新更新：2018/01/10 19:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍10日舉行落成啟用典禮，審計部副審計長林勝堯（左3）、澎湖縣長陳光復（右3）等人出席。中央社　107年1月10日審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍10日舉行落成啟用典禮，審計部副審計長林勝堯（左3）、澎湖縣長陳光復（右3）等人出席。中央社　107年1月10日

（中央社澎湖縣10日電）審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍，今天由審計部副審計長林勝堯等人主持啟用，今後不用再寄人籬下和委託其他縣市來辦理，特別的是林勝堯是澎湖縣審計室的首任主任，有回娘家的感覺。

澎湖縣審計室是在民國100年時，澎湖縣議會反映為方便與機關溝通協調及實踐優質審計服務，獲得當時的審計長林慶隆同意成立的，當時的廳舍係向財政部國有財產署南區國稅局澎湖分局借4樓作為辦公處所，行政院同意撥用現址作為辦公大樓興建基地，於民國105年11月動工，今天落成啟用。

林勝堯表示，澎湖縣審計室興建辦公大樓期間，承蒙縣府、議會、國有財產署及國稅局協助下，完成新建大樓，期盼審計同仁更應致力於提升專業水準，持續推動業務革新，秉持超然獨立之精神，依法客觀公平處理審計業務，提高審計品質，提供地方政府更優質服務。

審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍，地上3層，總樓地板面積465坪，總經費3942萬元，規劃1樓及2樓為辦公室、會議室、來賓接待室，3樓為檔案及文康室。1070110

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP