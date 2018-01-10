不用寄人籬下 澎湖縣審計室落成啟用

審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍10日舉行落成啟用典禮，審計部副審計長林勝堯（左3）、澎湖縣長陳光復（右3）等人出席。中央社 107年1月10日

（中央社澎湖縣10日電）審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍，今天由審計部副審計長林勝堯等人主持啟用，今後不用再寄人籬下和委託其他縣市來辦理，特別的是林勝堯是澎湖縣審計室的首任主任，有回娘家的感覺。



澎湖縣審計室是在民國100年時，澎湖縣議會反映為方便與機關溝通協調及實踐優質審計服務，獲得當時的審計長林慶隆同意成立的，當時的廳舍係向財政部國有財產署南區國稅局澎湖分局借4樓作為辦公處所，行政院同意撥用現址作為辦公大樓興建基地，於民國105年11月動工，今天落成啟用。



林勝堯表示，澎湖縣審計室興建辦公大樓期間，承蒙縣府、議會、國有財產署及國稅局協助下，完成新建大樓，期盼審計同仁更應致力於提升專業水準，持續推動業務革新，秉持超然獨立之精神，依法客觀公平處理審計業務，提高審計品質，提供地方政府更優質服務。



審計部澎湖縣審計室新建辦公廳舍，地上3層，總樓地板面積465坪，總經費3942萬元，規劃1樓及2樓為辦公室、會議室、來賓接待室，3樓為檔案及文康室。1070110