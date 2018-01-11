2018金門馬拉松13日開跑 高手雲集

2018金門馬拉松13日和14日在國立金門大學登場，競賽組高手雲集；金門縣政府11日表示，賽事精彩可期。圖為去年金門馬拉松資料照片。中央社記者黃慧敏攝 107年1月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）邁入10年的金門馬拉松週末（13日到14日）在國立金門大學開跑，上屆國內男子冠軍金門籍的何盡平，以及半程馬拉松女子總冠軍游雅君等高手都將參賽，再次挑戰個人最佳成績。



主辦單位今天發布新聞稿表示，健康5公里休閒組率先在13日登場，預計1萬3000人搶先開跑；14日則是半程、全程馬拉松和11.2公里組的競賽組專業賽事，預計有7200名跑者，共同奔馳在國際馬拉松總會（AIMS）和國際田徑協會（IAAF）認證的美麗賽道上。



國內全馬組菁英選手除了何盡平、游雅君外，里約奧運國手陳宇璿及蘇志濱、何盡文、張芷瑄等人都將共襄盛舉。金門縣府教育處表示，賽事堪稱精彩可期。



教育處指出，金門馬拉松10年來的成果及知名度已成為選手爭相挑戰的熱門賽事之一，今年大會依照往例為競賽組完賽的選手，準備金門高粱及風味餐等完賽紀念品；現場還有音樂表演節及啦啦隊，讓選手和加油團品嘗在地美食，感受金門的熱情。



贊助廠商將在完賽的活動現場中，分別提供2018新鞋款試穿體驗區並發放品牌紅包袋，還有完賽補給的熱茶和香蕉、賽後舒展按摩等多項服務；而參加11.2公里、半程及全程馬拉松的選手，只要將摸彩券投入摸彩箱，就有機會獲得和自己體重等重的高粱酒、昇恆昌金湖大飯店住宿券、專業跑鞋等多項好禮。



另外，選手只要在14日下午2時以前，憑完賽號碼布、折返點信物及繳回晶片，還可獲得金門酒廠提供的紀念酒。



大會預定13日上午7時現場發放號碼布及限量的紀念衫給休閒組選手，完賽選手可在當天上午9時30分前憑號碼布上的紀念品兌換券及賽道認證，並可獲得金門酒廠提供的紀念酒。



主辦單位提醒，各項賽事未滿18歲的完賽者，將提供酒以外的紀念品。1070111



