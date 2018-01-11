新北逾千老樹列管保護 最老樹估逾250歲

（中央社記者王鴻國新北11日電）大台北都會區樹木存活不易。新北今年首次審議通過8棵珍貴樹木，使得列管保護的老樹將達1050棵，其中以新店一棵九丁榕，依樹徑測估逾250歲，成為新北最老的一棵樹。



在環境永續及生態保育呼聲下，新北市訂定「新北市樹木保護自治條例」規定符合離地高度1.3公尺處的樹幹直徑達90公分以上、樹齡達50年以上或具地方特性、歷史性或學術研究價值等條件之一，經審核通過可公告列管為珍貴樹木。



主管機關新北市綠美化景觀處在老樹保護上，不僅持續對珍貴樹木進行健檢、養護及棲地改善外，也不准任易砍伐或移植，除非有必要，開發單位必須送審珍貴老樹的移植計畫並獲核可才能移樹。



景觀處長謝宏偉說，在樹保團體監督及合作下，去年共新增列管保護珍貴老樹11棵，而瑠公農田水利會新北工作站停車場附近的列管1041號樟樹及1042號的榕樹，樹徑都達110到120公分，換算樹齡都達百歲以上。



他表示，昨天審核通過8棵珍貴老樹，其中不乏苦楝及錫蘭橄欖等樹種，待完成行政流程後就會正式編號列管，讓新北列管老樹今年初就能達到1050棵。



至於哪一棵樹最高齡，謝宏偉表示，到目前最老的一棵樹是位於新店區廣興里的一棵九丁榕。



他表示，景觀處去年曾會同行政院農業委員會林業試驗所人員鑑定，經量測榕樹樹徑約200公分，推估這棵九丁榕樹齡逾250年，應是新北老樹之最，就連當地居民還為老樹建「樹公廟」求庇蔭。1070111