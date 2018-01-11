血癌患者熱心公益 捐款累計破千萬

罹患血癌卻堅持行善服務的溫文雅（左），熱心公益不遺餘力，10多年來累計捐款已破千萬元。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）國小時罹患血癌，經常半路暈倒，卻仍堅持行善服務的溫文雅，熱心公益不遺餘力，照顧對象遍及兒童、老人、婦女及社會底層的寒士，10多年來累計捐款破千萬元，愛心令人感動。



溫文雅受訪表示，小時候被判定為血癌患者，醫生判定能活超過35歲的機率不高，但如今已46歲，一路走來很多貴人提攜、幫助，現在有能力幫助別人，做善事、照顧弱勢族群和團體。



溫文雅說，小時候看到路上有乞丐或是需要幫助的人，她都會捐出零用錢，「只要有能力，就想幫助更多人」。但後來因家中生意失敗，負債千萬元，在她五專畢業後努力工作幫家裡還債，直呼「那段日子真的過得很艱苦」。



因為經歷過苦日子，溫文雅深知寒士的辛苦，在她事業稍有起色後，只要能力許可，每年都會捐出大筆捐款，後來更以泰雅族媽媽明吉維娜名義，成立「中華明吉維娜人文關懷協會」，不少公益團體都接受過她的愛心捐助，10年多來，累積捐款已超過千萬元。



近來天氣寒冷，溫文雅看到在新竹街頭上舉牌、派報的寒士們，不忍他們受寒生病，更發願為全台寒士訂製1000件禦寒外套，讓寒士們抵抗寒冷。



此外，溫文雅得知人安基金會目前正在籌辦寒士尾牙宴，但經費不及4成，便捐助全台各站2桌、新竹站10桌，共計新台幣44萬元的善款，希望寒士尾牙宴能順利舉行。



人安基金會新竹平安站站長林俊智受訪說，溫文雅熱心公益不遺餘力，照顧對象遍及兒童、老人、婦女及寒士，對於人安基金會更是照顧有加，曾捐贈4000顆冰粽、中秋節送2000把雨傘助寒士過節，愛心行為令人感動，也盼更多企業與愛心人士伸出援手，成就一年一度的愛心弱勢尾牙宴，幫助新竹弱勢族群迎新年。1070111