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呂應必辦金門時報 盼再造金門

發稿時間：2018/01/11 11:44

最新更新：2018/01/11 12:43

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zoom in 在台灣、大陸打拚多年的金門鄉親呂應必事業有成，開辦金門時報，希望能喚醒鄉親，共同為金門發展而努力。（呂應必提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月11日在台灣、大陸打拚多年的金門鄉親呂應必事業有成，開辦金門時報，希望能喚醒鄉親，共同為金門發展而努力。（呂應必提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）為喚醒金門鄉親共同再造金門，來自金門庵邊的呂應必創辦「金門時報」，希望藉由媒體的力量，改善金門地方發展。

呂應必，今年68歲，八二三砲戰後到台灣，在台灣師範大學音樂系輟學後投入職場，辦過雜誌，亦曾經營有線電視台，製作政論節目、轉播立法院議事，後因故離開台灣媒體界。

談到金門時報，呂應必說，過去曾與兄長呂應心經營「金馬日報」，兄弟倆虧了新台幣3000多萬元。如今，兄長過世，呂應必看到家鄉20年來進步有限，內心無限感慨，為實現兄長的遺願，期盼透過金門時報喚醒消極被動的鄉親。

呂應必延攬同是金門籍、原金門報導採訪主任許永鎮為總經理，前聯合晚報記者游鴻程出任總編輯，採訪主任由自聯合報退休的資深者盧禮賓擔任。

目前金門除了金門日報，屹立超過半世紀外，解嚴後陸續有金馬日報、福建日報、金門晚報、金門民報和金門鑫報等獨立媒體，多數曇花一現；有的在選舉期間出現，選後銷聲匿跡。

呂應必說，辦報最終的目標是希望喚醒金門人不要再等政府或是對岸安撫，要走自己的路，大家一起努力，創造金門榮景。

「金門時報」目前採免費贈閱方式，發行量6500份，希望金門時報可以發揮力量，讓世人看到金門。1070111

看到20多年來家鄉金門發展停滯，在兩岸經商有成的金門旅台鄉親呂應必捲土重來，開辦「金門時報」，期盼喚醒鄉親再造金門，為家鄉找出路。中央社記者黃慧敏攝 107年1月11日看到20多年來家鄉金門發展停滯，在兩岸經商有成的金門旅台鄉親呂應必捲土重來，開辦「金門時報」，期盼喚醒鄉親再造金門，為家鄉找出路。中央社記者黃慧敏攝 107年1月11日
金門除「官報」金門日報屹立超過半世紀外，解嚴後陸續發行的金馬日報、金門晚報、金門民報等媒體；「金門時報」元旦創刊，金門再添新媒體。中央社記者黃慧敏攝 107年1月11日金門除「官報」金門日報屹立超過半世紀外，解嚴後陸續發行的金馬日報、金門晚報、金門民報等媒體；「金門時報」元旦創刊，金門再添新媒體。中央社記者黃慧敏攝 107年1月11日
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