/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
>rss

揮別招商不利 北市府：投資漸提升

發稿時間：2018/01/11 12:11

最新更新：2018/01/11 12:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市財政局今天說，為改善前2年招商不利情況，成立促參專案辦公室，招商投資狀況逐漸提升，去年已完成內科之心等5件投資案，民間投資金額達新台幣80億元。

新北市政府宣布與亞馬遜雲端運算（AWS）合作打造聯合創新中心，讓外界想起台北市前2年招商不利狀況。

台北市政府財政局長陳志銘受訪表示，市長柯文哲上任前2年招商不利和五大案有關，即台北文創BOT案、雙子星大樓聯開案、三創園區BOT案、美河市案、大巨蛋BOT案等，經事後檢討並改良機制，設立促參專案辦公室統整重大招商案，讓業者重新對北市產生信心。

他說，經統計，去年度招商案包含內科之心BOT案、市議會舊址設定地上權案、和平國小籃球館OT案、士林運動中心OT案、南湖高中運動場館OT案，估計民間投資金額達80億元。

陳志銘表示，參與北市府投標業者都具自己營運和開發團隊，像內科之心BOT案由宏匯集團及協助團隊工研院執行，和前市府得標業者清一色都是資金充沛的壽險業者，完全不同。

他說，今年民間投資參與案還有南港生技BOT、南港轉運站BOT、南港商三特公辦都更、台北車站雙子星聯合開發案、市議會舊址二期設定地上權案，預計招商成績逐漸提升。

財政局統計，105年度促參案件有5件、民間投資金額為6529萬元；104年度有6件、民間投資金額15.06億元。1070111

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP