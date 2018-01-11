揮別招商不利 北市府：投資漸提升

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市財政局今天說，為改善前2年招商不利情況，成立促參專案辦公室，招商投資狀況逐漸提升，去年已完成內科之心等5件投資案，民間投資金額達新台幣80億元。



新北市政府宣布與亞馬遜雲端運算（AWS）合作打造聯合創新中心，讓外界想起台北市前2年招商不利狀況。



台北市政府財政局長陳志銘受訪表示，市長柯文哲上任前2年招商不利和五大案有關，即台北文創BOT案、雙子星大樓聯開案、三創園區BOT案、美河市案、大巨蛋BOT案等，經事後檢討並改良機制，設立促參專案辦公室統整重大招商案，讓業者重新對北市產生信心。



他說，經統計，去年度招商案包含內科之心BOT案、市議會舊址設定地上權案、和平國小籃球館OT案、士林運動中心OT案、南湖高中運動場館OT案，估計民間投資金額達80億元。



陳志銘表示，參與北市府投標業者都具自己營運和開發團隊，像內科之心BOT案由宏匯集團及協助團隊工研院執行，和前市府得標業者清一色都是資金充沛的壽險業者，完全不同。



他說，今年民間投資參與案還有南港生技BOT、南港轉運站BOT、南港商三特公辦都更、台北車站雙子星聯合開發案、市議會舊址二期設定地上權案，預計招商成績逐漸提升。



財政局統計，105年度促參案件有5件、民間投資金額為6529萬元；104年度有6件、民間投資金額15.06億元。1070111