沒忘獨居長輩 高市800防寒關懷志工出動

（中央社記者陳朝福高雄11日電）入冬最強寒流報到發威，高雄市社會局除了為街友送暖，也沒有忘掉獨居長輩，51個長青社區關懷服務隊約800名獨居關懷訪視志工全員出動，加強對獨居長輩進行各項低溫關懷服務。



高雄市政府社會局啟動獨居長輩低溫關懷機制，社會局副局長葉玉如今天說，約800名獨居關懷訪視志工除了來自社區，也有來自各民間社團，全員出動，加強關懷獨居長輩。



800名獨居關懷訪視志工分工合作，提供電話問安關懷、協助檢視居家用電安全、告知熱水器正確使用方法及鼓勵安裝緊急救援系統等，也依長輩需求提供帽子、暖暖包、手套、冬被等保暖物品。



社會局並針對兒少、老人與身障機構，提醒加強院童、長輩與身障者保暖，使用瓦斯熱水器機構要加強注意通風，避免發生一氧化碳中毒危險；幼兒也要特別注意衣物、棉被是否過重，避免發生窒息危險。



氣溫持續下降，連日來，高雄市社會局由局長姚雨靜帶領慈善團體，夜訪關懷露宿街友，親自送上熱呼呼的便當、熱湯、保暖大衣、毛襪、毛毯及暖暖包等禦寒物品。



姚雨靜表示，因應這一波寒流來襲，特別提醒長輩及身心障礙福利機構對住民加強保暖措施，也請民眾多加關心周遭有需要幫助的街友及獨居長輩，一旦發現有需求時，可即時通報1999高雄萬事通。1070111