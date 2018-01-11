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柯文哲：避免北捷漲價 用物業管理增收入

發稿時間：2018/01/11 12:45

最新更新：2018/01/11 13:01

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台北市長柯文哲（圖）11日在台北忠孝公園，出席台北市公共托嬰增設20迎新春記者會，會中表示，台北市累計設置53處公共托嬰，總計可收托1132人。中央社記者吳家昇攝 107年1月11日台北市長柯文哲（圖）11日在台北忠孝公園，出席台北市公共托嬰增設20迎新春記者會，會中表示，台北市累計設置53處公共托嬰，總計可收托1132人。中央社記者吳家昇攝 107年1月11日

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台北捷運公司成立物業管理公司擬競標雙子星開發案，被質疑「球員兼裁判」，3年預算新台幣50億元昨全遭刪。台北市長柯文哲今天說，成立目的是要增加業外收入，避免漲價。

柯文哲今天上午出席台北市公共托嬰增設20迎新春記者會，會後受訪時做上述表示。

柯文哲認為，多數議員反對物業管理公司競標雙子星開發案，他也表明不會參與投標，「結果全部砍掉，還是不太對。」他說，成立物業管理公司目的是要增加業外收入，確保未來幾年捷運票價不漲。

否則，一旦北捷營運成本增加，勢必提高票價，他說，「一提高，台北市民一定唧唧叫。」預算被刪除後，他表示，再想想其他方式，政治就是且戰且走。

針對第二預備金從12.5億元被砍為9.65億元，柯文哲態度坦然，「夠用就好，有錢就多做，沒有錢就少做。」1070111

台北市長柯文哲（中）11日在台北忠孝公園，出席「台北市公共托嬰 增設20迎新春」記者會，盼逐步減輕台北市家長們的養育負擔。中央社記者吳家昇攝 107年1月11日台北市長柯文哲（中）11日在台北忠孝公園，出席「台北市公共托嬰 增設20迎新春」記者會，盼逐步減輕台北市家長們的養育負擔。中央社記者吳家昇攝 107年1月11日
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