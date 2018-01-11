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高雄眷村發展協會 爭取鄧麗君紀念館復業

發稿時間：2018/01/11 13:16

最新更新：2018/01/11 13:16

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（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市政府完成舊左營明德新村整修做為眷村文化館並活化。高雄市國軍眷村文化發展協會近來積極推動已停業的鄧麗君紀念文物館復業，地點相中眷村文化館，將爭取相關單位支持。

高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩今天指出，爭取鄧麗君紀念文物館設在眷村文化館的提案獲得左營區37里的里長連署，將積極爭取高雄市文化局的支持。

已故歌手鄧麗君溫柔婉約的歌聲在亞洲擁有廣大的歌迷，雖已辭世20餘年，她膾炙人口的歌曲至今仍受歡迎。

西元2009年成立於高雄，屬私人管理的鄧麗君紀念文物館，原租用台鐵田町倉庫，啟用後成為中國大陸觀光客參訪的重要景點，盛況時，每天有大批人潮朝聖參觀，到2015年因場館老舊、屋頂漏水而暫停營業。

孟繁珩說，如果能爭取到鄧麗君紀念文物館復業並設在明德新村的文化館，將有助於場館的活絡並帶動觀光；他說雖然中國觀光客來客數減少，但推估開館每天仍至少有約500人次到訪，對高雄市的觀光產業有加分效果。

文化局文化資產中心主任李毓敏告訴中央社記者，眷村文化館的所有權人是國防部，市府代管，目前正協助國防部辦理文化館容積移轉，如果容積移轉案順利通過，產權移轉給市府，文化館才能研議做他途使用。

她表示，國防部目前規定文化館不能有營利行為。1070111

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