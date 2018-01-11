花東基金大方送 電動機車輕鬆購

花蓮縣政府鼓勵民眾換購電動機車，107年度將補助1050個名額。除經濟部工業局、環保署及花蓮縣環保局的補助，今年花東基金再加碼，每輛電動機車均可多獲2萬元補助。中央社記者李先鳳攝 107年1月11日

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮縣政府為鼓勵民眾換購電動機車，除經濟部工業局、環保署及花蓮縣環保局的補助，今年花東基金特別加碼，不論新購、換購任何機種的電動機車，均可多獲新台幣2萬元補助。



花蓮縣環保局長饒忠今天表示，107年度將補助1050個名額，依據今年新購電動機車補助辦法，淘汰二行程機車並換購買電動機車者，重型電動機車每輛補助3萬7800元、輕型每輛補助3萬5200元、小型輕型電動機車補助3萬2400元。



若單純購買電動機車，每輛補助金額從2萬9150元到3萬4550元不等。凡設籍花蓮縣滿6個月以上，年滿18歲的縣民即符合補助資格；新購電動機車必須在花蓮或玉里監理站掛牌，一年內於花蓮縣境使用，不得轉讓。



饒忠指出，補助期限自1月15日起至12月15日止，共1050個名額。為方便民眾騎乘電動機車，現階段花蓮縣共設有116座電動車充電站及16座電池交換站。



今年起至108年，規劃將在適合地點，每年增設30處以上充電設備及5座以上電池交換站，讓騎乘電動車的民眾能有更便捷的充電及交換電池空間。



饒忠說，花東地區空氣品質優，適合低碳慢遊，建議騎乘電動自行車或電動機車的遊客及民眾，可先在Google Maps輸入「花蓮充電站」，將呈現附近充電站位置，即可參考並規劃路線，方便在遊程中補給電力。1070111