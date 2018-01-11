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丹大4村落整合 護山林推動生態旅遊

發稿時間：2018/01/11 15:43

最新更新：2018/01/11 17:04

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林務局南投林區管理處輔導信義鄉潭南、雙龍、地利、人和村發展生態旅遊，11日成立南投縣丹大布農生態旅遊協會，行政院農業委員會林務局長林華慶（二排右5）等人出席，並頒發生態旅遊進階培力結業證書。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月11日林務局南投林區管理處輔導信義鄉潭南、雙龍、地利、人和村發展生態旅遊，11日成立南投縣丹大布農生態旅遊協會，行政院農業委員會林務局長林華慶（二排右5）等人出席，並頒發生態旅遊進階培力結業證書。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月11日

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投林區管理處輔導信義鄉丹大地區4村落，成立南投縣丹大布農生態旅遊協會，整合村落力量共同維護山林、推動生態旅遊。

林務局南投林區管理處以專案計畫，輔導信義鄉潭南、雙龍、地利、人和村發展生態旅遊，為進一步促進原住民文化展現及部落發展，南投縣丹大布農生態旅遊協會今天成立，行政院農業委員會林務局長林華慶、南投林管處長李炎壽等人出席，並頒發生態旅遊進階培力結業證書。

林華慶說，林務局與原住民擁有共同核心價值「永續」，盼有更多交流機會，生態旅遊是好的開始，南投縣丹大布農生態旅遊協會今天成立，是部落自主經營重要里程碑，林務局將與協會持續合作，朝遊程多元化、體驗特色化、經營自主化努力。

李炎壽說，丹大地區鄰近國有林班地，擁有豐富生態旅遊資源，因此民國105年起開設生態旅遊基礎培力課程，106年11月辦理導覽員認證，並籌組丹大4村落生態旅遊夥伴推動平台，做為日後回饋機制與收費標準操作窗口，確保經營品質。

李炎壽表示，學員參與各項課程、遊程操作、檢討會議、部落參訪、共識會議、環境巡護等事務，經嚴格筆試與口試，通過解說認證有導覽解說組18人、部落廚房組13人、住宿組7人，將以高品質投入布農生態旅遊導覽解說、餐飲接待、住宿等專業服務。1070111

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