華山攜手中餐職業工會 辦團圓宴助獨老

華山基金會台中站與台中市中餐服務人員職業工會合作，11日舉辦溫馨團圓宴活動，邀請獨居長者們一起圍爐，提前感受新年氣氛。（華山基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）華山基金會台中站今天與台中市中餐服務人員職業工會合作，舉辦第三屆溫馨團圓宴，邀請獨居長者們提前圍爐過新年，並期盼民眾能響應獨居長者年菜募集活動，助弱勢長輩過好年。



溫馨團圓宴活動，今天上午先由全國大飯店點心坊前主廚林添財，帶領20多名獨居長輩一起製作充滿年味的港式蘿蔔糕，接著由廚師李坤昌等人，為長輩製作拿手菜圍爐，提前感受新年氣氛。



住在台中市南區的82歲陳阿嬤獨居，常一個人與電視為伴，華山基金會自民國97年提供到宅關懷訪視、不定期活動，讓她結交朋友促進社會參與，但每到過年前，她總希望有人可以陪伴吃飯，今年她首度參加團圓宴終於圓夢。



台中市中餐服務人員職業工會理事長郭小萍受訪表示，工會礙於場地與人手限制，僅能席開3桌宴請獨居長輩，雖連續三年合作舉辦活動，仍無法讓所有長輩受惠，希望率先認助100份年菜，拋磚引玉，讓社會大眾一同幫助在地弱勢長者。



華山基金會發起「愛老人‧愛團圓」年菜募集活動，將在農曆年前一週分送至全台2萬3000名獨居長輩家中，期盼民眾一起參與，為獨老心中注入一股暖流。1070111