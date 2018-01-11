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98歲實習服務生 挑戰圍爐上菜秀

發稿時間：2018/01/11 16:17

最新更新：2018/01/11 16:35

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天主教中華聖母基金會11日邀請5名在便利超商實習服務的爺奶參加「年菜圍爐」活動，合力演出圍爐上菜秀，展現實習服務對延緩失智等疾病的正向幫助。中央社記者江俊亮攝　107年1月11日天主教中華聖母基金會11日邀請5名在便利超商實習服務的爺奶參加「年菜圍爐」活動，合力演出圍爐上菜秀，展現實習服務對延緩失智等疾病的正向幫助。中央社記者江俊亮攝　107年1月11日

（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）在便利超商擔任實習服務生的5名失智爺奶，今天參加「年菜圍爐」活動，其中高齡98歲的吳玉華，不僅挑戰上菜秀，更以吉祥話向顧客拜年。

天主教中華聖母基金會舉辦「年菜圍爐」活動，邀請5名在便利超商實習的失智爺奶，挑戰上菜秀。

基金會董事長陳美惠修女告訴中央社記者，這次基金會特別為失智長輩們設計3項課程重點，包括講吉祥話（表達）、介紹菜色（記憶）及上菜秀（肢體運動），平均年齡88歲的5名爺爺奶奶都做得很好。

其中，吳玉華見到陳美惠，就拉著陳美惠的手不放，精神奕奕地展示練習的吉祥話：「祝大家新年快樂、永遠高興、事事如意、青春永駐！」

陳美惠說，士官長退休的吳玉華，9年前接受「聖母家屋」失智症24小時的專業照顧，去年6月開始在便利超商「賣咖啡」，是最早投入實習服務、接觸人群的長輩之一。

她說，吳玉華雖然左耳重聽，但喜歡人多、熱鬧的場合，7個多月來，她除了因失智造成的混亂行為或睡眠不好而無法到班之外，只要一到便利超商「上班」，按下咖啡機按鈕，雙手端咖啡給顧客時，都能字正腔圓地說出「祝你萬事如意、身體健康」等吉祥話。

吳玉華告訴中央社記者，她是江西九江人，由於父親在北京作官，因此7、8歲就跟隨父親到北京，從小就說得一口北京腔，後來到了台灣，就一直住在嘉義市的眷村。

記者問她如何養生，吳玉華靦腆地說：「也沒有什麼啦，就是要看得開！」

今天「最年輕」的實生服務生，是75歲的楊勝郎。他因輕微失智，兩個月前住進日間照護中心，並開始在便利超商擔任實習服務生。

中華聖母基金會執行長黎世宏告訴中央社記者，楊勝郎雖然是「新生」，卻沒有「菜鳥」的生澀，招呼客人中氣十足，也是結帳高手，能快速以心算找錢。

黎世宏表示，楊勝郎原本都由老伴負責照顧，但他的兒子為了減輕母親負擔，同時希望讓父親在日照中心獲得更好的照顧，於是支持父親參與便利超商實習。

楊勝郎的兒子告訴中央社記者，以前父親在家時，每天說不到幾句話，自從在超商實習服務後，回家會主動向家人提起「工作」的點點滴滴，看到父親的笑容變多，主動性也變高，感覺真的很不一樣。

看到父親穿起廚師裝，大方地上菜，楊勝郎的兒子、媳婦感動地紅了眼眶說：「放手讓爸爸去做，可見當初的決定是對的。」

陳美惠表示，許多民眾非常支持基金會的「失智友善計畫」，在便利超商購物時，也願意多等候一點時間，讓失智長輩練習服務、與人互動。基金會希望藉此讓民眾了解失智症，肯定實習服務對於延緩疾病的正向幫助。1070111

天主教中華聖母基金會11日舉辦年菜圍爐活動，邀請5名失智爺奶挑戰上菜秀，高齡98歲的吳玉華（前左）開心拉著基金會董事長陳美惠（右2）、執行長黎世宏（右）的手侃侃而談。中央社記者江俊亮攝　107年1月11日天主教中華聖母基金會11日舉辦年菜圍爐活動，邀請5名失智爺奶挑戰上菜秀，高齡98歲的吳玉華（前左）開心拉著基金會董事長陳美惠（右2）、執行長黎世宏（右）的手侃侃而談。中央社記者江俊亮攝　107年1月11日
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