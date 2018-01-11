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醫師為家鄉獻己力 捐創世到宅服務車

發稿時間：2018/01/11 16:59

最新更新：2018/01/11 17:25

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出身新竹的台北醫學大學附設醫院消化內科醫師劉正典（右2）11日捐贈一輛到宅服務車給創世基金會，由創世基金會新竹分院院長曾綿美（右）代表接受並回贈感謝狀。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月11日出身新竹的台北醫學大學附設醫院消化內科醫師劉正典（右2）11日捐贈一輛到宅服務車給創世基金會，由創世基金會新竹分院院長曾綿美（右）代表接受並回贈感謝狀。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）台北醫學大學附設醫院消化內科醫師劉正典，除了認同創世基金會服務植物人的理念，也深知家中有植物人的辛苦，今天捐贈創世基金會一部到宅服務車，盼服務更多需要幫助的人。

劉正典今天受訪表示，他出生於新竹縣芎林鄉，雖年輕時就到台北念書、工作，仍時常關心家鄉事物，這次捐贈一部車輛給長年在大新竹地區服務的創世基金會新竹分院，希望能服務更多需要幫助的人。

劉正典說，他一向敬佩創世基金會志工們無私服務的精神，日前從住在新竹的友人口中得知，新竹創世基金會的到宅服務車已老舊、急需汰換，於是他決定捐車，希望讓基金會可以持續提供各項服務，減輕植物人家庭負擔。

創世基金會新竹分院院長曾綿美受訪表示，為拓展植物人服務，基金會於民國92年8月開啟到宅服務計畫，到植物人的家庭協助泡澡及各種服務，推廣多年後，公務車的妥善率逐年降低。

曾綿美說，目前創世基金會新竹分院共有4部公務車，其中2部車齡已高，每年都需花不少經費維修、汰換零組件，逐漸不敷使用，但礙於車輛購置成本高，基金會的經費還是必須以植物人雙軌服務為優先，因此無法編列預算換新車。

曾綿美表示，同仁工作範圍包含新竹縣市的山間與城市地區，車輛妥善率攸關人身安全，不可忽視，感謝劉正典慷慨解囊，提升同仁的工作安全性，解決基金會燃眉之急，讓服務更安全，服務人次也能大大提升。1070111

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