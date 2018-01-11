金門赴新北戶政交流 體驗文青咖啡

金門縣政府、金門縣議會11日組團參訪新北市土城戶政事務所結婚專區等，為前來申辦結婚登記的民眾喝采。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年1月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）金門縣政府、金門縣議會今天組團參訪新北市府民政局及土城戶政事務所，瞭解硬體創新，軟體創意的為民服務措施。茶水間改造為「文青咖啡」與電梯廳攝影棚令參訪人員印象深刻。



金門縣政府民政處長陳永明、縣議員周子傑今天下午率隊，帶著縣議員、金門戶所主任及縣府民政處員工，參訪新北市土城戶政事務所結婚專區、好事咖啡及多項創新便民服務。



新北市府民政局長江俊霆表示，公家機關常給人呆板、刻板的印象，但創新可以讓人感受服務的不同。婚育政策是民政局重要業務，除利用茶水間改裝成「文青咖啡」，又把電梯廳改造成拍婚紗場景，成為洽公民眾打卡熱點。



江俊霆說，配合特色主題式的聯合婚禮，請學有專長的替代役男參考婚紗店流行的裝潢，設計出有幸福感的婚紗影棚，營造夢幻感，小確幸讓民眾感受不同的氛圍。



江俊霆表示，新北市府民政局與金門縣早在4年前就開始交流。當時，雙方為了讓旅居在新北的金門鄉親，可就近在新北市申請補發身分證，向內政部提出跨海視訊補證措施，成功推動內政部開放離島居民可在全國任一戶政事務所補辦身分證的便民措施。



江俊霆表示，雙方也在民國102年8月開啟跨縣市行政協助合作案，以傳真代收件方式辦理戶籍登記業務，便利金門民眾在新北市就可辦好出生、死亡、結婚、離婚、姓名變更等戶籍業務，免奔波飛回金門辦理。



江俊霆說，雙方歷年合作已嘉惠逾3500名金門鄉親，以每人節省新台幣4000元機票及2天交通往返時間計算，已節省逾1400萬元費用。



陳永明說，覺得新北戶政的服務特別有創意，所以特別實地參訪學習，希望能提升金門戶所的服務。



周子傑表示，新北戶政跳脫公務機關的思維，改革創新服務，希望學習新北戶政創意。看到戶政事務所將狹小空間，布置成婚禮場景，還有改造「好事咖啡」專區，讓洽公民眾在等待時可喝咖啡，這些作為可以學習。1070111