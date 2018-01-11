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環保健康兼顧 湯品店打造外帶餐盒

發稿時間：2018/01/11 17:54

最新更新：2018/01/11 18:12

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台中一家餐飲業者為提供環保又健康的餐盒，老闆歐亨（左）、老闆娘何嘉川（右）斥資打造一套要價千元的外帶餐具，顧客的響應則是支持他們的動力。中央社記者趙麗妍攝　107年1月11日台中一家餐飲業者為提供環保又健康的餐盒，老闆歐亨（左）、老闆娘何嘉川（右）斥資打造一套要價千元的外帶餐具，顧客的響應則是支持他們的動力。中央社記者趙麗妍攝　107年1月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中惜家湯品廚房為提供環保又健康餐盒，老闆娘何嘉川耗時半年，尋找20多種替代器皿，後來自行設計外帶餐盤，一套要價千元，推行免塑雖屢遇挫折，顧客的響應是支持她的動力。

何嘉川的父親罹癌10多年，為打理父親的飲食，何嘉川使用蔬果、天然農產熬湯，不添加多餘調味料，研發多款養生湯品；父親癌逝後，她深陷喪父之苦，丈夫歐亨為讓太太走出傷痛，以昔日照顧岳父的湯品為餐單，開了惜家湯品廚房。

何嘉川告訴中央社記者說，原本店內不提供外帶，但因顧客要求只好依循，平常在幫家人準備便當時，都是使用環保餐盒，而且店內所賣的主要餐點為湯品，當滾燙的湯裝入紙碗、塑膠碗中，她不敢想像有多少毒素也同時產生。

起先何嘉川外帶使用樂扣餐盒，但因餐盒體積大、重量沉，一份套餐使用3個餐盒以上，外帶相當不便；而且因部分客人的歸還日期長達數月以上，有些根本無法回收，外帶衍生的多項不便，讓她開始尋覓其他適用餐盒。

何嘉川四處尋訪適用的保溫罐、餐盒，也曾上網訂購國外品牌，但總是好看不好用，耗時半年試過20多種樣式後，她終於找到一間台製的保溫湯罐，並決定自行設計訂製不銹鋼餐盒，每套成本雖要新台幣1200元，但為兼顧環保與健康，何嘉川咬牙訂製使用。

起初推行外帶餐盒時遇到許多挫折，有人認為外帶就是要方便，事後還得拿回來歸還，奔波周折相當不便，反彈聲浪不斷。

「小朋友從幼兒園起就開始自備餐具，小孩可以，為何大人做不到」，何嘉川憶起父親在世時常說「對的事要堅持」，她秉持一股不認輸的精神，持續推行外帶餐盒、保溫湯罐。

慢慢地開始有客人認同她的環保健康觀念，何嘉川說，不少客人現在還會自備器皿、湯鍋來承裝，她感性說，「客人的認同，就是支持我們繼續下去最大的動力」。1070111

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