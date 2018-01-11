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禦寒保暖注意熱水器 志工陪伴獨居老人

發稿時間：2018/01/11 18:24

最新更新：2018/01/11 18:24

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）寒流持續發威，新北市府表示，身體保暖與使用燃氣熱水器格外重要，除替代役男關懷長輩，也啟動街友低溫關懷夜訪，今天呼籲多參與「佈老志工」，關懷社區獨居長輩，避免意外。

連日低溫寒流來襲，新北市府社會局今天下午資料表示，三重區的黃姓男子有小兒麻痺及中風病史，因與妻子離異，子女不在身邊，目前獨居，吳姓「佈老志工」每週五會至黃姓男子家中陪伴關懷。

社會局資料說，新北市政府推動「佈老時間銀行」高齡照顧存本專案，目前已有2253名佈老志工，在全市各角落陪伴獨居長輩。佈老志工服務時數可永續存取，做為將來照顧自己或親友，也可捐做公益。

民政局表示，有5名役男特別前往永和關懷高齡99歲，長年臥病的高姓男子與照顧他的妻子，並致贈暖被、圍巾及手套給老人家保暖，役男們還自掏腰包陪高婦到量販店採買生活用品。

消防局也在新聞稿表示，連日的嚴寒天氣，啟動街友低溫關懷夜訪，並結合各地區公所及新北市街友外展服務中心，關懷全市街友較常聚集的場所，勸導街友進住中途之家，並提供禦寒物資、食品和實物卡，協助街友平安渡過寒冬。

新北市府消防局提醒市民及學童，外出時要多攜帶保暖衣物、戴口罩；使用瓦斯熱水器切勿緊閉窗戶，保持室內外通風，避免一氧化碳中毒。1070111

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