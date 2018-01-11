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樹林綜合大樓年底完工 將增藝文展演空間

發稿時間：2018/01/11 18:39

最新更新：2018/01/11 19:00

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新北市長朱立倫（中）11日下午前往「樹林藝文綜合行政大樓」工地視察，期盼工程能如期如質於年底完工，讓樹林藝文綜合大樓成為樹林地區人文薈萃的新地標。中央社記者王鴻國攝　107年1月11日新北市長朱立倫（中）11日下午前往「樹林藝文綜合行政大樓」工地視察，期盼工程能如期如質於年底完工，讓樹林藝文綜合大樓成為樹林地區人文薈萃的新地標。中央社記者王鴻國攝　107年1月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長朱立倫今天下午視察新建「樹林藝文綜合行政大樓」工地，期盼工程能於年底完工，除提供新工處等單位進駐，還可增加表演廳等展演空間，帶動地方藝文活動發展。

朱立倫今天下午前往視察樹林及鶯歌等地方建設案，首先至樹林藝文綜合行政大樓工地視察，要求施工單位如期如質於今年年底前完工，讓樹林藝文綜合大樓成為樹林地區人文薈萃的新地標。

朱立倫表示，希望繼板橋、新莊藝文中心後，建設成為最新嶄新的實驗劇場的樹林藝文中心，同時也會進駐圖書館及衛生所等單位，還可提供地方200多個停車位，將可帶動整個樹林地區的發展。

工務局指出，樹林藝文綜合行政大樓規劃為地下3層、地上7層建築物，地下3層為停車場，地上為行政大樓及表演廳兩棟建築物。行政大樓將進駐樹林衛生所、圖書館及新工處使用。

表演廳部分主要規劃可容納500席次的劇場空間，及可以切合不同型態的表演需要的舞台設計，拉進演出者與觀眾的距離，未來將成為樹林民眾洽公服務、陶冶身心的首選去處。

朱立倫隨後還視察樹林汙水下水道系統工程及及鶯歌鳳福公園。工務局表示，鳳福公園於今天下午正式對外開放，除了有貓頭鷹造型的兒童遊憩區外，還闢建了體健設施、溜冰場、陽光草坪，讓全家大小都可一同來活動筋骨，共享天倫之樂。1070111

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