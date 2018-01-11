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疑選舉遭發詛咒訃聞 冬山鄉代：太惡質

發稿時間：2018/01/11 18:54

最新更新：2018/01/11 18:54

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣冬山鄉民代表林峻輔才剛獲民進黨冬山鄉長選舉提名，但坊間近來出現有關他的假訃聞，預言他將死亡。林峻輔今天說，這種卑劣手段太惡質，已報警處理。

三星鄉長黃錫墉受訪時說，今天助理在信件中發現一名「林俊甫」（林峻輔舊名）的訃聞，他原本以為是同名同姓的人，但仔細一看卻發現訃聞上留下的聯絡電話竟是林峻輔個人手機，且「死期未到」，竟是2月16日（農曆大年初一）去世，讓他嚇了一大跳。

據了解，這張「未來訃聞」近日在縣內坊間大量被寄送，由於林峻輔日前才在民進黨冬山鄉長初選中勝出，讓外界聯想此事是否與選舉有關。

林峻輔受訪時說，他在改名前的確叫「林俊甫」，且這張「未來訃聞」上頭的連絡電話、「孝男」姓名都與他的個資一樣，連地址都是他服務處所在，很明顯是針對他而來。

林峻輔表示，宜蘭號稱民主聖地，竟然有人用這種卑劣手段想破壞民主選舉機制，讓他相當痛心；針對這種未來式訃聞攻擊，他也發表「不自殺聲明」，強調參選到底，也已報警處理。

宜蘭縣政府警察局羅東分局副局長陳振亮受訪時說，經初步查證後，此案為不明人士所印製寄發的不實詆毀訃聞，警方已蒐集相關不法事證，積極偵辦中。

律師王清白指出，訃聞是通知有人過世的文書，這種「未來訃聞」恐讓人心生恐懼，印製者或是寄件者可能涉及恐嚇罪。1070111

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