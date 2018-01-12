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水域新風貌 筏子溪迎賓水岸廊道3月啟用

發稿時間：2018/01/12 10:40

最新更新：2018/01/12 12:11

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台中市政府進行筏子溪環境營造，在兼顧防洪、生態、文化及景觀下，打造一條國際級的迎賓河，目前整體進度已達9成，完工驗收後預定於3月開放。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月12日台中市政府進行筏子溪環境營造，在兼顧防洪、生態、文化及景觀下，打造一條國際級的迎賓河，目前整體進度已達9成，完工驗收後預定於3月開放。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市政府進行筏子溪環境營造，進行迎賓水岸廊道工程，設置石籠地景、濱水散步道、立體文字地標及植栽佈景等，呈現嶄新的水岸環境景象，預計3月開放參觀。

位處台中市轄內的筏子溪，過去因屬中央管轄而未進行完整的綠美化；台中市政府將筏子溪定位為「迎賓河」並與中央協調，由市府進行環境營造，去年辦理1.8公里「迎賓水岸廊道」工程。

台中市水利局長周廷彰今天表示，筏子溪的整治與美化，中央、地方共同進行中，水利署已陸續投入新台幣49.5億元，完成長度12公里的防洪治理工程，整治率95%。但筏子溪雜草叢生衍生的市容問題仍未解決。

市府主動與中央溝通協調，由市府編列5500萬元進行高灘地與既有設施改善工程，設置石籠地景、濱水散步道、立體文字地標及植栽佈景等，呈現嶄新的水岸環境景象。

周廷彰指出，施工前後均邀請專業團隊進行生態調查，在兼顧防洪、生態、文化及景觀下，打造一條國際級的迎賓河，目前整體進度已達9成，完工驗收後預定於3月開放。1070112

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