上合歡山遇狀況 雪季醫療隊最高服務

賞雪景點合歡山每到冬季總是吸引眾多遊客，特殊高山地形與冷冽氣候易讓人失溫或產生高山症狀，花蓮縣衛生局在合歡山開設緊急醫療站，進駐山區守護民眾的平安。（國軍花蓮總醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月12日

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）賞雪景點合歡山每到冬季總是吸引眾多遊客，特殊高山地形與冷冽氣候易讓人失溫或產生高山症狀，花蓮縣衛生局在合歡山開設緊急醫療站，堪稱「全國最高」醫療服務。



日前一名山友登合歡東峰途中，發現呼吸淺快、嘴唇及四肢發紺，機動醫療隊獲報後立即到場，先協助採舒適坐姿，後因手指式脈搏血氧儀無法測得血氧值，立即提供面罩並開啟氧氣供給，數分鐘後血氧值恢復至93%，及時解除危機。



花蓮縣衛生局長李宏滿今天表示，合歡山雪季醫療今年邁入第11年，兩個月的雪季醫療支援服務，從每年的1月初持續至2月底。由衛生局協調國軍花蓮總醫院、花蓮慈濟醫院、花蓮門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院等共同執行。



各家醫院輪值成立雪季醫療隊，利用週末假日、連假及春節假期上山駐站，為民眾提供即時服務，去年共服務306人次，專業醫療團隊不畏風寒犧牲休假，進駐山區守護民眾的平安。



花蓮縣衛生局統計，每年上合歡山遊客人數約達8萬人次，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，容易產生急性高山病、高山肺水腫，甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。



為因應這些急症，醫療站備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等專業裝備，提供遊客適時、即時的緊急醫療搶救。



李宏滿指出，在高山若有緊急醫療需求時，送往距離最近的國軍花蓮總醫院車程尚須120分鐘，而設立在合歡山莊及松雪樓的醫療站，大大提高救援的時效。1070112



