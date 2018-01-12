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北市健康公宅申請開跑 34坪租2.7萬元

發稿時間：2018/01/12 13:30

最新更新：2018/01/12 15:01

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台北市政府12日宣布健康公宅開放申請，並提供臨櫃、郵寄及網路申請方式，至於坪數從13坪到34坪，租金為新台幣1萬400元到2萬7200元。圖為一房型內部設施。中央社記者劉建邦攝 107年1月12日台北市政府12日宣布健康公宅開放申請，並提供臨櫃、郵寄及網路申請方式，至於坪數從13坪到34坪，租金為新台幣1萬400元到2萬7200元。圖為一房型內部設施。中央社記者劉建邦攝 107年1月12日

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市政府今天宣布健康公宅開放申請，符合5種身分者適用抽籤戶，並保留戶數給特殊情況身分戶，坪數從13坪到34坪，34坪租金新台幣2萬7200元。20日至22日開放現場參觀。

健康公宅位在健康路285號附近，位處市區精華地段，基地鄰近捷運南京三民站，周邊有西松高中和西松公園。

根據台北市政府都市發展局規劃，健康公宅共507戶，其中，177戶提供特殊情形及身分民眾，152戶提供設籍在地區里民，118戶提供台北市民，25戶提供在台北市就學就業民眾，35戶提供青年創新回饋戶承租。

至於房型和房租部分，包含一房型360戶、二房型100戶、三房型47戶。一房型13坪月租金為1萬400元、17坪1萬3600元；二房型23坪租金1萬8500元、28坪2萬2400元；3房型31坪2萬4900元、34坪2萬7200元，租金包含管理費。

都發局說，配租方式分為抽籤制和評點制，只要是台北市民、設籍松山區自強里和鵬程里滿一年以上、在台北市就學就業、原住民身分、低收戶適用抽籤制；其他特殊情況身分戶則是由社會局進行評點，依總計分高低排定選屋順序。

出席記者會的台北市副市長鄧家基指出，健康公宅開放申請，希望可改善在台北市租不起、租不到的問題，公宅除設置相關優惠外，租金也是市價85折，並加碼分級租金補貼，希望可照顧社會弱勢，未來也會持續推動包租代管政策。

都發局表示，健康公宅申請時間從今天上午9時起至2月1日下午5時止，民眾可親送或郵寄申請書至都發局位在南京東路3段168號的中區辦公室，或至台北市居住服務讚網站填寫資訊，1月20日至22日現場開放參觀，預計2月下旬透過電腦抽籤，4月上旬通知選屋結果，5月入住。1070112

台北市政府12日宣布健康公宅開放申請。一房型13坪月租金為新台幣1萬400元、17坪1萬3600元；二房型23坪租金1萬8500元、28坪2萬2400元；3房型31坪2萬4900元、34坪2萬7200元，租金包含管理費。圖為一房型內部設施。中央社記者劉建邦攝 107年1月12日台北市政府12日宣布健康公宅開放申請。一房型13坪月租金為新台幣1萬400元、17坪1萬3600元；二房型23坪租金1萬8500元、28坪2萬2400元；3房型31坪2萬4900元、34坪2萬7200元，租金包含管理費。圖為一房型內部設施。中央社記者劉建邦攝 107年1月12日
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