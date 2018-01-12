小琉球愛龜淨灘 18日民間接力辦

大鵬灣國家風景區管理處表示，2018年的淨灘活動讓民間接力辦，原本委託海湧工作室7月辦理6場次，但當地永續意識已蓄勢待發，業者18日主動開辦2018年度第一場。（鵬管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月12日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）大鵬灣國家風景區管理處去年主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」活動，創新發行「海灘貨幣」大受遊客歡迎，地方業者自願跳出來接棒，18日舉辦今年第一場，將發50個「海灘貨幣」。



「海灘貨幣」是利用撿拾自海灘的玻璃碎片，由當地藝術家林珮瑜手繪海龜等圖案，只要參加淨灘就可獲得一枚，到小琉球88家商店、民宿消費有優惠，因為特殊而可愛，不少遊客拿到後捨不得花，成為搶手貨，去年6場淨灘發出300枚海灘貨幣，這個創意，引起其他地方淨灘的仿效。



鵬管處表示，今年的淨灘活動讓民間接力辦，原本委託海湧工作室7月辦理6場次，但當地永續意識已蓄勢待發，業者18日主動開辦今年度第一場。



鵬管處課員廖志峰表示，小琉球遊客增多後，吸引年輕人返鄉開民宿或商店，還有一些熱愛潛水的外地人開潛水店，他們都對友善環境有概念，因此形成同溫層，對於保護小琉球的海龜及自然資源相當賣力。



第一場民間接辦的發起人，為開日本料理店的蔡俊吉與開燒烤店的張欣怡，一位是回鄉創業的年輕人；一位是愛上小琉球選擇定居的高雄人。



蔡俊吉表示，他們這群「同溫層」超過100人，他回來小琉球之後，覺得資訊好像沒有整合，就請朋友做app ，然後自己辦淨灘活動，接下來又看見辦「海灘貨幣」的這些朋友，覺得很棒，就很自然地想幫忙。



蔡俊吉說，這次淨灘沒有選擇假日，是因為有很多民宿老闆想參加，如果辦在假日，他們沒空，因為在每一次淨灘前都會有30分鐘的海龜生態解說，這些民宿老闆想學習如何解說介紹海龜及小琉球的自然資源。



張欣怡因為喜歡上小琉球的生活步調及方式，加上開始照顧一群流浪貓，就在小琉球定居下來，她說，因為參加「小琉球愛龜淨灘接力賽」活動，聽了海湧工作室講師的海龜生態解說，發現這個活動不只是很多垃圾被撿走這麼簡單，「而是有一群人被灌入友善環境的觀念」，回到原本的生活裡面，持續地愛地球跟環保，接辦是希望活動能永續。



海湧工作室創辦人之一的郭芙提醒，參加淨灘活動要自備水壺、便當盒、自己的交通工具，以及選用物理性防曬，例如戴帽子或袖套、薄外套，避免使用防曬乳，多數防曬乳清洗後的水質排放到大海中，會造成珊瑚大量死亡。



「小琉球愛龜淨灘接力賽」活動相關資訊可上「海湧工作室」、「勇闖大鵬灣幸福小琉球」粉絲專頁查詢。1070112



