議員扯程序問題 中市府預算卡關

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市政府107年度總預算卡關，台中市議會今天召開臨時會審議，中國國民黨團質疑程序不合法，抗議臨時會無效，國民黨市議員包圍主席台，議長林士昌宣布散會。



台中市政府107年總預算案擱置多日，連日來府會召開多次政黨協商，台中市議會擬定12日起將召開一連5天的臨時會。今天會議一開始，國民黨團發起會議詢問，質疑未照開程序委員會，臨時會無效。



國民黨籍議員楊正中表示，依法會期屆滿，議案未審完，需要有三分之一議員連署，但此次召開臨時會，議程表非寫延會而是臨時會，若是臨時會需事先召開程序委員會，此次的臨時會不合法。



林士昌說，不合法不是你們說的算，請法規室主任說明，國民黨團議員隨即衝上再度占據主席台，高喊「程序不合法，臨時會無效」，場面陷入混亂。林士昌敲槌宣布散會。



民主進步黨團會後隨即召開記者會，總召李天生指出，連日來政黨協商已快要達成共識，不料，國民黨竟然為一黨之私製造流會，提醒民生預算不能等，呼籲儘速開會。



台中市議會法規室主任謝學銧解釋，依台中市議會議事規則，跨屆未審完的議案，除預算案與人民請願案外，其餘不予受理，上屆會期未審完的預算案，主席在最後有交付臨時會審議，加上臨時會並無新的議案，所以不須送程序委員會審議。1070112